Padre Resende faz campanha para abençoar empresas de Apucarana

O padre José Roberto Rezende, cura da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana, enviou via WhatsApp uma mensagem pedindo para que empresas de Apucarana mandem seus logotipos ou os nomes para serem abençoados na missa do dia 1º de maio, Dia do Trabalho. A Santa Missa Online acontece às 18h15, através do canal do YouTube, Catedral Apucarana, e pela Rádio Desterro FM 106.5.

O e-mail e o WhatsApp para que sejam enviadas as informações é: catedralapucarana@diocesedeapucarana.com.br e (43) 99926-0980.