Obras da Rua Cristiano Kussmaul avançam para última etapa

As obras de reconstrução da Rua Cristiano Kussmaul foram vistoriadas nesta quinta-feira (30) pelo prefeito Júnior da Femac. Projetada para absorver o desenvolvimento urbano dos últimos anos e garantir ligação mais rápida e segura ao Contorno Sul de Apucarana, as obras que estão na segunda etapa envolvem drenagem pluvial, alargamento da via com implantação de meio-fio, calçadas com acessibilidade, pavimentação asfáltica em área de 21,5 mil m² e sinalização de trânsito em trecho de 2,3 quilômetros.

Júnior salienta que o lote foi dividido em três etapas, com início dos trabalhos a partir do contorno rodoviário. Neste momento, a empreiteira contratada via licitação está concluindo o segundo trecho, entre a rua André Korilo e Delcides Ávila Paulacio, no Residencial Interlagos, em um trecho de aproximadamente 700 metros lineares.

“Os trabalhos estão na fase de compactação da base visando a aplicação da camada asfáltica. Com isto, o cronograma chega a 70% do total da obra. Agradeço a todos os moradores e comerciantes pela compreensão. Trata-se de uma obra de grande porte, cuja execução causa alguns transtornos na rotina diária, mas que quando concluída vai atender de forma satisfatória à necessidade de todos”, assinala o prefeito Júnior da Femac.

A nova pista de rolamento terá 10 metros de largura, com asfalto próprio para tráfego pesado. Executada pela Tapalam Construções e Empreendimentos, de Apucarana, a melhoria absorve investimento na ordem de R$3.063.544,14, sendo R$2.443.079,06 via Banco Fomento Paraná e R$1.081.510,87 de contrapartida municipal.

“A remodelação desta rua é mais uma obra estruturante viabilizada pela gestão Beto Preto, com parte dos recursos viabilizados pelo Governador Ratinho Júnior, que abre novas fronteiras e certamente induzirá um maior desenvolvimento para toda esta importante região da cidade, criando uma moderna entrada para a cidade”, reforçou o prefeito Júnior da Femac, lembrando que tanto a licitação quanto o início da obra aconteceram no ano passado, período anterior ao surgimento da pandemia do novo coronavírus. “Hoje o foco prioritário é o enfrentamento da doença”, diz o prefeito.

As melhorias para o trecho de 2,3 quilômetros também contemplam um sistema de iluminação pública mais potente e eficiente, contribuindo para a expansão e desenvolvimento da atividade imobiliária e industrial. Segundo o secretário Municipal de Obras, Herivelto Moreno, o projeto de modernização da rua prevê ainda a construção de uma outra faixa de tráfego, passando a ser uma avenida duplicada. “Esta segunda faixa será de responsabilidade das loteadoras”, relatou Moreno.