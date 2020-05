Obras da rotatória na “Central do Paraná” entram na fase final

A Prefeitura de Apucarana, através da empreiteira contratada, aplicou a capa asfáltica junto à rotatória na Avenida Central do Paraná. A intercessão está sendo implantada no cruzamento da avenida com a Rua Dom Pedro II, no Jardim Ponta Grossa, nas imediações da capela mortuária. As obras estão em fase final e restam agora somente alguns serviços complementares.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, vistoriou os serviços na manhã desta quarta-feira (29/04), acompanhado do superintendente municipal de Trânsito, Carlos Mendes, e do secretário municipal de Obras, engenheiro Herivelto Moreno.

Junior da Femac afirma que esta é mais uma obra estratégica que já estava licitada e por isso não teve seu cronograma afetado por causa da pandemia do coronavírus. “Esse trecho da Avenida Central do Paraná, onde há a transposição da linha férrea, tem um tráfego intenso e a implantação da rotatória vai acarretar na redução de conflitos, proporcionando maior segurança ao trânsito”, salienta Junior da Femac.

O prefeito afirma que nesta região da cidade existem diversos prédios e serviços públicos, como a Praça CEU, a Unidade Básica de Saúde Bolivar Pavão, o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), capela mortuária e, em fase de construção, a nova sede do Fórum Trabalhista de Apucarana. “Além da grande densidade populacional, os diversos serviços públicos que foram levados para essa região da cidade nos últimos anos aumentaram muito o fluxo de veículos”, avalia.

Junior da Femac informa que cerca de 90% do cronograma da obra já foi executado. “Até o momento, o serviço envolveu a limpeza geral, a adaptação de galerias pluviais, a demolição do asfalto para a implantação da interseção com rotatória, meio-fio, colocação de quatro postes republicanos para reforçar a iluminação e agora a colocação de uma camada asfáltica de quatro centímetros”, cita Junior da Femac.

O projeto foi elaborado pelo Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan). ”A rotatória tem uma circunferência de 10 metros e uma pista de 8 metros de largura, totalizando 1.600 m² de pavimentação e recape”, informa Carlos Mendes, superintendente municipal de Trânsito, acrescentando que o investimento é de cerca de R$ 150 mil.

Restará agora a execução de serviços complementares, como sinalização horizontal e vertical, calçadas, plantio de grama e ilhas de concreto. “As ilhas são necessárias para que os motoristas sigam o sentido da rotatória, realizando o movimento correto. Quando for executada a sinalização viária, também vamos estabelecer a proibição de estacionamento nas duas quadras que ficam em frente da rotatória, com o objetivo de evitar o congestionamento”, pontua Mendes.