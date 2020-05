Mulher perde R$6 mil após cair no golpe do bilhete em Apucarana

Uma mulher de 56 anos perdeu R$ 6 mil após cair no golpe do bilhete premiado em Apucarana. O estelionato aconteceu por volta das 16h20 de terça-feira (28), no centro da cidade.

A mulher contou para a Polícia Militar (PM) que foi abordada por dois homens que se passaram por ‘coitados’, que precisavam de ajuda para trocar um bilhete premiado, que queriam ir embora.

Eles convenceram a mulher a sacar o valor e ofereceram R$ 30 mil pela ajuda. Ela então sacou R$ 6 mil e entregou para os suspeitos que fugiram. Só então percebeu que era um golpe.

A PM registrou a ocorrência.