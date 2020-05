Mulher é presa por agredir ex-marido a tijoladas em Apucarana

A polícia militar (PM) de Apucarana foi acionada durante a noite desta segunda-feira (04), para atender um homem que afirmou ter sido agredido pela ex-esposa, no Jardim Interlagos.

Foto: Reprodução

De acordo com o homem, sua ex-mulher, de 30 anos, teria o agredido com tijoladas no momento em que ele chegou para entregar a filha do casal, de 12 anos, para a mãe.

Ele foi atingido no supercílio do olho direito, causando um corte, e no tornozelo da perna esquerda, causando uma escoriação.

De acordo com a vítima, a agressão aconteceu porque a filha do casal não quer ficar na tutela da mãe. A criança também teria sido agredida, e apresentava arranhões no pescoço e braço.

A mulher foi presa. Uma Conselheira Tutelar foi acionada para acompanhar a menor.