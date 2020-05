Justiça decreta prisão de motorista que causou acidente com 2 mortes na BR-369

A 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana decretou a prisão preventiva de Henrique de Oliveira, apontado como causador de um acidente que matou duas pessoas na Avenida Brasil (BR-369), em Apucarana. O acidente aconteceu no último domingo (26), vitimando uma criança de 1 ano e o pai.

De acordo com a sentença, lavrada pelo juiz José Roberto Silvério, "percebe-se, deste modo, que a prisão cautelar se faz necessária como forma de acautelar a paz social, que se encontra abalada ante a gravidade do crime, que praticamente dizimou uma família inteira, merecendo uma resposta severa do Poder Judiciário"