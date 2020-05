Jovem com tornozeleira eletrônica é preso com drogas em Apucarana

A Polícia Militar (PM) de Apucarana recebeu denúncias na tarde de quinta-feira (30) de um homem em atitude suspeita, que sempre ficaria sentando na linha férrea na região da Rua São Carlos, no Jardim Apucaraninha. Ainda segundo a denúncia, ele estaria vendendo drogas e tinha o apoio de uma mulher, supostamente namorada, que levava mais entorpecentes quando o produto acabava.

Diante da denúncia, uma equipe foi até o local. A equipe da PM identificou o suspeito, que tentou fugir correndo, mas foi abordado. Segundo a polícia o rapaz de 19 anos, usa uma tornozeleira eletrônica pois está respondendo pelo crime de roubo e também possui antecedentes por tráfico de drogas.

Com o jovem foi encontrado R$ 90, em notas trocadas, dinheiro que seria do tráfico. Uma equipe do canil foi chamada para realizar buscas pelo terreno. Os cães localizaram na mata próxima aos trilhos quatro porções de maconha e uma pedra de crack, embaladas e prontas para a venda.

A equipe também foi até a casa do suspeito. Na residência estava a namorada dele, de 28 anos, que também já tem passagens por tráfico. Porém no local nada de ilícito foi encontrado. O jovem foi levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.