Jardim Santiago, em Apucarana, ganha parque infantil

Assim que acabar o isolamento social, necessário para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as crianças do Jardim Santiago e imediações terão uma nova opção de lazer disponibilizada pela Prefeitura de Apucarana. A comunidade é um dos nove bairros beneficiados com a instalação de parque infantil, dentro do Projeto Praça Viva, iniciativa implementada pela gestão Beto Preto e que vem atendendo diversas regiões da cidade.

Segundo relata o prefeito Júnior da Femac, o parque do Jardim Santiago foi uma reivindicação da população através do presidente da Câmara de Vereadores, Luciano Molina. “Assim como eu, o professor Molina é um grande defensor da família. Um parque infantil tem este simbolismo, quem de nós não guarda belas recordações da infância em um destes ambientes. É uma alegria poder dar prosseguimento a este projeto que teve início com o ex-prefeito Beto Preto, atendendo Apucarana do centro aos bairros com serviços públicos nos mais diversos setores”, assinalou o prefeito Júnior da Femac, lembrando que o bairro também é atendido com pavimentação asfáltica pela prefeitura.

De acordo com o superintendente da Secretaria de Serviços Públicos, Helligtonn Gomes Martins (Tom), responsável pela instalação dos parques infantis, dos nove equipamentos adquiridos neste último pacote de investimentos, restam apenas dois a serem instalados: núcleos Dom Romeu Alberti e Afonso Alves de Camargo. “No Jardim Santiago ainda vamos complementar os serviços com instalação de mesas, bancos, lixeira e acabamento geral. Os demais parques já estão prontos e atenderam a Vila Apucaraninha, jardins Gramados e Diamantina, Núcleo João Goulart e os distritos de Correia de Freitas e Pirapó”, relata Tom. O valor do investimento é de R$ 187.442,00, com recursos municipais, com licitação feita no ano passado, período anterior ao surgimento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Outros locais – No final do ano passado, lembra o prefeito Júnior da Femac, outros oito parques infantis foram instalados: um Parque Biguaçu, dois no Parque Municipal Jaboti, dois no Parque Ecológico da Raposa, um no Núcleo Habitacional João Paulo e um no Distrito da Vila Reis, na Praça da Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho. “Agradeço os nove vereadores que dão sustentação à gestão Beto Preto porque foi através da economia que fizeram na Câmara Municipal que possibilitou investir nestes equipamentos que proporcionam bem estar e alegria para as crianças e seus familiares”, destaca o prefeito, salientando que os parques infantis são feitos de material que garante mais segurança para as crianças. Trata-se da madeira plástica, um produto 100% ecológico, resultante da aplicação de moderna tecnologia industrial.