Homem embriagado ateia fogo na própria casa em Apucarana

Um homem de 25 anos incendiou a própria casa. A esposa e o filho dele de apenas três meses estavam na residência. O caso aconteceu no Jardim Morada do Sol, na Rua Dom Pedro em Apucarana. A Polícia Militar (PM) e os Bombeiros foram chamados.

A mulher do suspeito contou que o marido chegou no final da tarde de terça-feira (28) embriagado, bastante agressivo, com um litro de Whisky nas mãos e começou a derramar o líquido pela casa dizendo que iria colocar fogo em tudo e se matar.

A esposa ainda contou que o marido disse para ela pegar o filho e sair da casa se não também iriam morrer. A mulher saiu correndo com a criança e o homem ateou fogo na casa, causado grandes danos, queimando todos os móveis e objetos.

O homem após atear fogo saiu da casa e deitou no chão. Testemunhas contaram que ele disse que tinha perdido o emprego. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, foi chamado, socorreu o suspeito que sofreu queimaduras nas mãos.

Ele foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento, UPA e depois para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

A mulher e o filho não sofreram ferimentos.