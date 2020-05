Homem denuncia golpe e dois são presos em Apucarana

Um homem acionou a polícia militar (PM) de Apucarana durante a tarde deste domingo (03), depois de cair em um golpe com o cartão de débito.

De acordo com o relatório da PM, a vítima informou que dois homens que estavam com um veículo Saveiro de cor amarela, teriam vendido alguns produtos para ele e, que ao efetuar o pagamento via cartão de débito, os mesmos alteraram o valor do combinado de R$ 20,00 para R$ 500,00. A vítima afirmou ainda que os autores seriam ciganos acampados na região do Núcleo Adriano Correa.

A polícia localizou o veículo VW/Saveiro de cor amarela estacionado em uma tenda, e realizou a abordagem, onde se identificaram como sendo os proprietários do veículo um homem de 39 anos, e seu filho de 17 anos. Ao serem questionados sobre os fatos, negaram ter feito qualquer venda ou utilizarem máquina de cartão. A vítima compareceu no local e reconheceu os dois como sendo os autores do estelionato. Eles assumiram a autoria e entregaram a máquina de cartão utilizada para efetuar o golpe.

Ambos foram encaminhados para a delegacia e durante o encaminhamento o pai disse não ser responsável pelo golpe e que seu filho, de 17 anos seria o real responsável. O garoto assumiu ter alterado o valor da compra tendo em vista que a vítima estaria desatenta, aproveitando assim a oportunidade.