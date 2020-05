Feriado deve ser de calor e tempo estável em Apucarana e região

Uma frente fria tem deslocamento pelo mar na altura do estado, sem muito efeito de instabilidade na região. Nebulosidade variável entre o sul e o leste, com temperaturas apresentando elevação um pouco mais lenta nestas áreas se comparado ao dia de ontem. Nas demais regiões esquenta um pouco mais à tarde, segundo o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Nesta quinta-feira (30) ao amanhecer Apucarana registrou 15ºC a temperatura deve chegar aos 28ºC. Não deve chover.

SEXTA-FEIRA

Na sexta-feira aumenta a chance de chover na "metade sul" do Paraná, principalmente nos municípios mais próximos da divisa com Santa Catarina. O escoamento de ar mais úmido, em níveis médios da troposfera, colabora para formação de nuvens de chuva nessas áreas. Já em toda a faixa norte do Estado dificilmente as condições do tempo mudam, isto é, a tendência é de mais um dia com predomínio de sol e temperaturas mais elevadas.