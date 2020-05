Corpo de Maria Helena deve ser liberado pelo IML ainda nesta segunda

O corpo da manicure apucaranense Maria Helena de Carvalho, de 28 anos, deve ser liberado nesta segunda (4) pelo Instituto Médico Legal (IML), de Apucarana, após autorização judicial de 24 horas. Segundo a irmã de Maria Helena, Gislaine Carvalho, ainda não há previsão para o sepultamento.

O mistério do desaparecimento de Maria Helena chegou ao fim no último sábado (2), quando o corpo da manicure apucaranense foi encontrado em uma chácara abandonada na área do Residencial Belvedere, em Apucarana. Maria Helena estava desaparecida desde setembro de 2019 e o autor do crime é seu ex-marido Thomas Oliveira de Mello.

Thomas confessou o assassinato para a Polícia Civil e indicou o local onde levou o corpo após matá-la asfixiada durante uma briga.