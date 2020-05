Caminhão da coleta de lixo de Apucarana se envolve em acidente; assista

Um acidente envolvendo um caminhão da coleta de lixo de Apucarana e uma carreta aconteceu por volta das 13h39 desta quarta-feira (29). A colisão foi no Contorno Sul, próximo da entrada do Rio Bom.

A princípio o caminhão da coleta de lixo perdeu os freios enquanto descia a Avenida Cristiano Kussmaul. "Eu estava na frente do canil quando vi o caminhão descendo, com o alerta ligado, buzinando, e o motorista gritando pedindo passagem, pois estava sem os freios. Logo depois já aconteceu a batida. O barulho da colisão deu para ouvir de longe," contou Luan Guapuruvu, gestor do Canil Municipal.





Foto: Reprodução Silvia Vilarinho





O caminhão da coleta atingiu uma carreta e ainda bateu na estrutura do pontilhão que está sendo construído no local.

Socorristas do Samu, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu e os Bombeiros foram chamados. A princípio o motorista e o ajudante do caminhão de coleta ficaram presos entre as ferragens.

De acordo com informações preliminares, o passageiro do caminhão da coleta de lixo veio a óbito no local.