Bispo anuncia projeto Igreja, Mãe Caridosa em Apucarana

O Bispo Dom Carlos José de Oliveira anunciou o projeto Igreja, Mãe Caridosa. A ação de solidariedade tem como objetivo arrecadar doações e destinar aos mais necessitados. A Catedral Nossa Senhora de Lourdes, será a sede central para a entrega de alimentos, produtos de higiene, roupas, cobertas entre outros.

Conforme o Bispo a iniciativa surgiu após a pandemia do novo coronavírus. “Esse projeto nasceu do coração dos padres, em uma resposta a essa situação emergencial que o mundo atravessa, a situação da pandemia, e o crescimento dos irmãos e irmãs que necessitam de solidariedade, um projeto bonito, que nasce da preocupação pastoral dos padres e da conferência nacional dos Bispo, que nesse tempo de pandemia é preciso recordar do tempo de cuidar, cuidar daqueles que passam necessidades e essas necessidades são aumentadas por causa da pandemia,” detalha o Dom Carlos.

Para organizar as doações a intenção é realizar um cadastro único das famílias que estão em situação de vulnerabilidade, para isso a campanha vai contar com o apoio de duas assistentes sociais além de voluntários. “O objetivo de ter um cadastro único de todos os irmãos e irmãos em situação de necessidade, para atender mais e melhor, para que a própria igreja se organize na caridade. Precisamos impulsionar essa ação, os dias de pandemia, ainda indefinidos, dias não fácies, muitos precisaram ser atendidos. Percebemos a necessidade de organizar todo esse trabalho da caridade, de assistência, aqueles que mais necessitam, por isso esse projeto,” explica o Bispo.

Além da Catedral, as doações podem ser entregues em todas as paróquia de Apucarana. É um projeto piloto que será primeiro desenvolvido no município e depois será levado para todas as outras cidades da Diocese.

As doações serão entregues na Casa da Misericórdia, Chácara do Cristma, Lar São Vicente de Paula, para o serviço de atendimento aos imigrantes, pessoas em situação de rua e para famílias que da igreja necessitam. “Faça sua doação, na catedral, em uma das paróquias da cidade de Apucarana, vamos ajudar quem mais precisa. A partir do dia 13, no dia de Nossa Senhora de Fátima, nós teremos o trabalho direto de assistentes sociais, trabalho de colaboradores e voluntários das paróquias, que estarão prontos para atender aqueles que mais necessitam. Eu clamo, quem pode, por favor, faça uma doação,” finaliza o Bispo.

A Catedral Nossa Senhora de Lourdes receberá doações de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h e aos sábados das 9h às 13h.