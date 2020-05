Banda Inox faz live solidária no dia 1º de maio no Cine Fênix

Foto: Reprodução

Em apoio aos músicos e bandas da cidade , a Banda Inox e Amigos da Música de Apucarana realizam uma live solidária no dia 1º de maio, das 15 às 17 horas, no Cine Teatro Fênix. O show será exibido pelo YouTube.

A atividade conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Apucarana, através da Promatur e Rede Massa. A live não vai contar com público, apenas cantores convidados devido à pandemia do novo coronavírus.

O objetivo da live, de acordo com Mario Felipe, diretor do Departamento Municipal de Turismo da Promatur, o objetivo da apresentação é arrecadar alimentos que serão doados para trabalhadores da área musical de Apucarana.

Mais informações pelo telefone (43) 3423-2944.