Avançam obras de reconstrução da Avenida Pinho Araucária

O prefeito Júnior da Femac vistoriou nesta terça-feira (28/04) os trabalhos de modernização da Avenida Pinho Araucária, no Jardim Cidade Alta. Uma das pistas da avenida já está pronta para receber a capa asfáltica e agora os serviços estão concentrados na outra pista, onde a empreiteira responsável está fazendo a limpeza, meio-fio e preparando a base.

Junior da Femac afirma que os serviços estão acontecendo em trecho de cerca de 600 metros, entre a Rua João Matiuzzi e a Sociedade Rural. “Neste trecho está ocorrendo a reconstrução total do asfalto, que foi feito de forma inadequada em período anterior à gestão de Beto Preto, com base de piçarra e sem rede de drenagem. Infelizmente, estamos tendo que investir recursos públicos para refazer, para reconstruir algo que foi mal feito”, lamenta.

O prefeito lembra que as obras abrangerão toda a extensão da Avenida Pinho Araucária. “Além dos cerca de 600 metros que estão sendo totalmente reconstruídos, iremos fazer o recape de trecho de cerca de 300 metros entre a Rua João Matiuzzi e a Avenida Guapuruvu, nas imediações do Supermercado Binelli”, explica Junior da Femac.

O secretário municipal de Obras, engenheiro Herivelto Moreno, afirma que a obra será complementada com calçamento para pedestres e implantação de retornos para veículos no canteiro central da avenida. “Já foram feitos os três retornos, que atenderão moradores de bairros próximos, como os jardins Vicente de Castro e Uirapuru. Além disso, haverá calçada para pedestres no canteiro central e também nas laterais das pistas, onde parte do serviço já foi executado”, explica Herivelto.

MODERNIZAÇÃO DO ACESSO AO CONTORNO NORTE – O prefeito de Apucarana salienta que a modernização não ficará restrita à Avenida Pinho Araucária. “É uma obra que foi projetada para interligar diversos bairros ao Contorno Norte de Apucarana (PR-170 – Rodovia Michel Soni). Por isso, a Rua Koey Tatessuji, que passa ao lado da Sociedade Rural, também será reconstruída e ampliada, passando a ter 12 metros de largura”, ressalta.

A Prefeitura iniciou nesta semana o abate de 48 ibiscos e está em fase de conclusão o deslocamento do alambrado no entorno da Sociedade Rural. “São ações necessárias para que a obra de alargamento possa ser iniciada, o que deverá acontecer nos próximos dias”, afirma Junior da Femac, acrescentando que também será necessária a retirada de alguns postes da rede de energia elétrica. “São situações que muitas vezes acabam prejudicando um pouco o ritmo das obras”, observa Junior da Femac.

A modernização da Avenida Pinho Araucária e da Rua Koey Tatessuji, que contará ao todo com 12 mil m² de pavimento novo, está sendo tocada com recursos federais que foram solicitados em 2017 pelo então prefeito Beto Preto e liberados com ajuda do deputado federal Sérgio Souza. A verba é oriunda do FGTS e liberada através de convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), no âmbito do Programa de Infraestrutura de Transporte e Mobilidade Urbana (Pró-Transporte) por intermédio do Programa Avançar Cidades, do Governo Federal. Com investimento de R$ 1,4 milhão, a empresa vencedora da licitação é a Romo Pavimentadora Ltda., de Apucarana.