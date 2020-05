Aulas presenciais podem voltar em agosto na rede municipal de Apucarana

Com as aulas suspensas desde o dia 23 de março, o retorno para a sala de aula segue sem definição. A expectativa hoje, de acordo com a evolução da pandemia, é que os milhares de alunos voltem a estudar em aulas presenciais em agosto.

Para minimizar os efeitos da crise da Covid-19, o Governo do Estado anunciou que vai disponibilizar canais de TV para retransmitir as videoaulas do Ensino Fundamental 1 para as redes municipais de ensino do Paraná.

A secretária Municipal de Educação de Apucarana e presidente estadual da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Marli Fernandes, disse que a medida é de grande importância. “Essas videoaulas vão acontecer em Curitiba e essa proposta de repartir com os demais municípios surgiu. Estamos analisando junto com o prefeito as questões da videoaula, ver o que podemos trazer ou não nesse momento. Estamos estudando essa proposta” detalha.

Marli Fernandes adiantou que a educação de Apucarana firmou uma parceria com o Google ClassRoom, um aplicativo que vai disponibilizar videoaulas. “Estamos organizando as turmas, ofertando formação para os professores e depois vamos inserir os pais. Vamos organizar isso no município para fazer de uma forma bem proveitosa para as famílias. Desde o primeiro dia de suspensão, nossos professores criaram grupos de WhataApp e estão encaminhado atividades para os alunos. O importante nesse momento é que a criança não perca esse vínculo com professor e escola”, disse.

A secretária acredita que essa indefinição do retorno do ano letivo ainda deve continuar. “É um momento muito delicado. Estamos na região sul, o governador comentou de voltar as aulas em agosto e Apucarana acompanha a decisão do Estado, cabe ao prefeito também essa análise. Não tem como prever retorno nesse momento”, explica.

Marli Fernandes reforçou que é muito importante o apoio dos pais nesse momento, incentivando as crianças. “Estamos pedindo a colaboração dos pais, ara que cobrem uma rotina dos filhos com os estudos. A participação da família é extremamente importante. Não tínhamos ideia de que tudo isso pudesse acontecer. Estamos nos reinventando. Secretários, suas equipes, professores, estão fazendo planos de aulas em vídeo, tudo isso é muito novo, diferente. Estamos aprendendo muito, vamos sair dessa crise com mais conhecimento, quebrar alguns paradigmas, estamos crescendo também profissionalmente”, finaliza.