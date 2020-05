Assistência Social divulga telefones para agendar atendimento

Visando evitar aglomerações neste período de enfrentamento do coronavírus, a Secretaria Municipal de Assistência Social adotou o sistema de agendamento para fazer o atendimento. As pessoas que necessitam de benefícios eventuais – leite, cesta básica, tarifa social de água e luz – devem enviar mensagem pelo aplicativo whatsapp. Após o contato, o técnico social marcará o dia e o horário em que acontecerá o atendimento presencial.

A secretária municipal de Assistência Social, Ana Paula Nazarko, explica que esse atendimento é descentralizado e ocorre nos quatro Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) existentes em Apucarana. “Por isso, pedimos que as pessoas anotem o telefone do CRAS mais próximo da sua residência e registrem no seu aparelho celular”, frisa Nazarko.

As pessoas que moram próximas ao CRAS I, que fica no Jardim América e abrange os bairros adjacentes, devem agendar o atendimento pelo whatsapp (43) 99967-0335. “Da mesma forma devem proceder as pessoas que moram perto dos outros CRAS”, reitera.

Quem mora nas proximidades do Residencial Sumatra, onde fica o CRAS II, deve agendar atendimento pelo whatsapp (43) 99654-8292. A população atendida pelo CRAS III da Vila Reis deve enviar mensagem pelo número (43) 99654-8481. Já no CRAS IV, da Vila Regina, o contato para agendamento deve ser feito pelo número (43) 99654-8467.

Nazarko afirma que o agendamento por telefone segue as orientações da Portaria nº 337, do Ministério da Cidadania. Para a concessão do benefício eventual, a pessoa precisa ter o Cadastro Único, conforme a Lei Municipal nº 155 de 2013. “A família que não possuir o Cadastro Único, poderá fazer no horário agendado, desde que esteja com a documentação de todos os integrantes da família”, esclarece Nazarko.

Com a proliferação do coronavírus e o anúncio de medidas de enfrentamento, a Secretaria de Assistência Social viu crescer a demanda. “Somente nos últimos 30 dias, os nossos CRAS já fizeram mais de 2 mil atendimentos. Poderíamos ter atendido um número ainda maior de pessoas, mas infelizmente 30% das pessoas que fazem o agendamento acabam não comparecendo ao atendimento presencial. Por isso, pedimos para que quando o agendamento é feito as pessoas compareçam no dia e horário marcado”, solicita, acrescentando que o benefício eventual é liberado desde que a família preencha os critérios sociais exigidos.