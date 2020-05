Apucarana soma 397 casos de dengue e está em estado de alerta

Mais seis municípios da região entraram em epidemia de dengue: Jandaia do Sul, Marilândia do Sul, Novo Itacolomi, Arapuã, Ariranha do Ivaí e Lidianópolis. A informação foi confirmada no boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) desta terça-feira (28). Com as novas atualizações, a região passa a ter 17 municípios em epidemia. Apucarana não está na lista, mas soma 397 casos de dengue e está em estado de alerta.

Em todo estado, o boletim semanal confirma 142.098 casos de dengue, com 13.693 casos a mais que a publicação anterior, que trazia 128.405 confirmações. Este monitoramento da dengue começou a ser feito em julho de 2019 e segue até julho de 2020.



Dos 399 municípios do Paraná, 338 têm casos confirmados e,até o momento, o Estado registra 111 óbitos por dengue. Os casos notificados passam de 278 mil e abrangem 370 cidades.

Estão em epidemia 216 municípios; 13 confirmaram situação a partir deste boletim: Catanduvas, Lindoeste, Janiópolis, Jandaia do Sul, Marilândia do Sul, Novo Itacolomi, Assaí, Santo Antônio do Paraíso, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Arapuã, Ariranha do Ivaí e Lidianópolis.



Em situação de alerta estão 26 municípios; cinco entraram nesta semana: Ampére, Planalto, Guaraniaçu. Califórnia e Congoinhas.



Neste período, o estado tem 7 casos confirmados de chikungunya, um caso foi registrado no informe desta semana, na cidade de Andirá. Todos são casos importados e foram adquiridos em outros estados.

Ações – Além da recomendação para a remoção mecânica dos criadouros, a Sesa também vai distribuir aos municípios, no decorrer da semana, 15 mil litros do inseticida Cielo enviado pelo Ministério da Saúde.

A distribuição do volume acontecerá por meio das Regionais de Saúde, de acordo com análise epidemiológica e do índice de infestação do mosquito nos municípios.

Também estão em epidemia na região os municípios de Ivaiporã, Jardim Alegre, Bom Sucesso, Sabáudia, Marumbi, Faxinal, Rosário do Ivaí, Godoy Moreira, Lunardelli, São Pedro do Ivaí e São João do Ivaí.