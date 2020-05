Alunos e professores de moda da UTFPR costuram aventais para hospital

Com o intuito de ajudar em meio a pandemia do novo coronavírus, alunos e professores do curso de Design de Moda, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Campus Apucarana, estão envolvidos no projeto de extensão "Moda e Saúde na Prevenção do Coronavírus". O trabalho tem como objetivo costurar aventais para o Hospital Evangélico, de Londrina.

Segundo Carla Capelassi, professora do curso de Design de Moda e responsável por esse projeto, todo o material veio cortado pela equipe do hospital e está sendo costurado nos laboratórios da UTFPR - Apucarana. "O hospital utiliza muitas unidades desses aventais todos os dias. Por isso, a necessidade da ajuda da comunidade. Inicialmente recebemos um lote com 600 unidades e assim que for finalizado o hospital enviará mais aventais para serem costuradas pelos voluntários da nossa universidade", comenta.