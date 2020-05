Acesso ao 'João Paulo' ganha novo sistema de semáforos

Com a instalação de um grande empreendimento atacadista e que criou um novo polo gerador de trânsito, a Prefeitura de Apucarana está ampliando a capacidade do semáforo instalado no acesso ao Núcleo Habitacional João Paulo. Mais um conjunto de tempos está sendo implantado e será integrado ao semáforo já existente no local.

O prefeito Junior da Femac afirma que a situação é complexa e exigiu estudos aprofundados do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan). “A Avenida Governador Roberto da Silveira é uma rodovia que corta o perímetro urbano. Neste ponto, temos de um lado o acesso ao João Paulo e, ao mesmo tempo, do outro lado da via existem diversas empresas, onde recentemente se instalou a Box Atacadista”, pontua Junior da Femac.

O prefeito afirma que esta é a solução definida para o momento, visando garantir mais segurança para motoristas e pedestres. “No entanto, já autorizei o Idepplan a fazer estudos visando uma solução a médio prazo. Uma das possibilidades avaliadas é a instalação de uma rotatória”, observa Junior da Femac.

De acordo com Carlos Mendes, superintendente municipal de Trânsito, os estudos descartaram a instalação de dois semáforos em sequência. “Não poderíamos simplesmente colocar dois semáforos tão próximos um do outro. Então, a solução encontrada foi instalar um segundo conjunto de semáforos que funcionará de forma integrada com o sinaleiro que já existe atualmente”, explica Mendes.

Para viabilizar o novo sistema semafórico, o Município adquiriu um controlador de 16 fases. “Com a integração, os dois funcionarão como um semáforo só de seis tempos. Um dos tempos será destinado para o pedestre, ou seja, haverá um momento em que todo o sistema ficará no vermelho e abrirá para o pedestre passar. Tomamos essa decisão, pois verificamos nos estudos que muitos moradores do João Paulo atravessam a rodovia para fazer compras no Atacarejo”, esclarece Mendes.

O novo dispositivo está sendo instalado e a intenção é colocar em funcionamento já partir deste final de semana. “Porém, por ter todo o fluxo de trânsito da rodovia e por prever a conversão à esquerda no sentido centro-bairro, não será possível deixar no piscante por um período para alertar os motoristas. A mudança será feita e já entrará em operação. Iremos colocar agentes de trânsito para disciplinar o fluxo, mas os motoristas terão que ter atenção redobrada”, alerta o superintendente municipal de Trânsito.