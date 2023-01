Zé Felipe cobre bumbum de Virginia em foto na piscina e foto viraliza

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ao tentar compartilhar o momento, ela foi barrada pelo marido, Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) aproveitou o dia de calor na segunda-feira (30) na piscina de sua mansão. Ao tentar compartilhar o momento, ela foi barrada pelo marido, Zé Felipe (24).

continua após publicidade .

Usando um biquíni animal print, a empresária quis posar com o bumbum empinado na beira da piscina, mas acabou sendo impedida pelo cantor, pai de suas duas filhas, Maria Alice, de um ano, e Maria Flor, de apenas três meses de vida, em momento de ciúmes.

No clique, publicado em seu perfil no Instagram, Zé aparece com a cara fechada para a câmera, na frente do bumbum da loira. "Eu só queria fazer uma foto na piscina", escreveu Virginia ao legendar a publicação, usando emojis de risadas.

continua após publicidade .

Nos comentários, os seguidores elogiaram o casalzão e se divertiram com o registro. "Tropa de quem deu o zoom", comentou um. "No ângulo que ele ficou, parece que ela tava sem nada", destacou outra. "Vou ficar na frente, vai que o governo me faz pagar mais um IPTU de tão grande", brincou uma terceira. "Ela tá sem a parte de baixo do biquíni? Kkkk ou eu tô louca", questionou mais uma.

Recentemente, Virginia exibiu o corpaço ao posar com a filha mais velha na piscina. “Por cá estamos curtindo piscina, esperando o papai chegar”, disse ela.

Confira a foto de Zé Felipe tapando o bumbum de Virginia:





Siga o TNOnline no Google News