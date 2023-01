Da Redação

Pérola Crepaldi ficou entre as finalistas do programa global de 2016

Você sabia que Apucarana tem uma finalista do The Voice Kids? Após 7 anos de sua participação no programa global, Pérola Crepaldi, de 18 anos, se dedica aos estudos, trabalha como professora de música e também se apresenta em alguns eventos de Apucarana e região, mostrando seu talento.

A cantora apucaranense foi finalista da atração da Rede Globo, em 2016, e cantou 'Brincar de Viver', de Guilherme Arantes, e consagrada por Maria Bethânia, levando o nome da cidade para todo o Brasil. Além disso, ela conquistou também o carinho da cantora Ivete Sangalo, que foi sua mentora durante a atração.

Trabalhos

Em 2020, durante a pandemia da Covid-19, a apucaranense Pérola Crepaldi participou de um vídeo cantando a música 'A Paz', do grupo Roupa Nova, junto de outras cantoras que também participaram do programa da Rede Globo.

