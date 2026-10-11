Veja onde assistir Fluminense x Flamengo ao vivo neste domingo (11)

Fluminense e Flamengo medem forças neste domingo (11), às 17h30 (horário de Brasília), no estádio do Maracanã. O tradicional clássico carioca é um confronto válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

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O Flamengo vem de um empate com o Santos na Vila Belmiro, após desperdiçar uma vantagem de 2 a 0, vendo a distância para o vice-líder Palmeiras cair para somente um ponto. Apesar do tropeço, a equipe defende uma invencibilidade de oito partidas e busca sustentar a ponta do Brasileirão, enquanto divide o foco com o jogo de quinta-feira diante do Estudiantes, pela semifinal da Libertadores. O técnico Leonardo Jardim conta com as voltas de Varela, que retornou da Data Fifa, e Léo Ortiz, liberado após o nascimento da filha, mas perdeu Jorginho, expulso no último compromisso.

Já o Fluminense chega animado depois de aplicar uma goleada por 4 a 0 no Coritiba, na última quinta-feira, no próprio Maracanã. A equipe dirigida por Marcão está na terceira posição, somando 51 pontos, e pode cortar a desvantagem para o rival rubro-negro para sete pontos caso saia vitoriosa. Assim como o adversário, o time divide as atenções com a semifinal da Libertadores, pois encara o Palmeiras na próxima quarta-feira. Pensando nisso, o treinador escalará uma formação mista, utilizando apenas cinco titulares, com destaque para os retornos de Canobbio e Nonato após cumprirem suspensão.

Onde assistir

TV Globo, getv e Premiere.

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Escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl (Plata) e Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Arana; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Soteldo e Castillo. Técnico: Marcão.