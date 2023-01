Veja a lista de famosos que são de Apucarana

Da Redação

Em comemoração aos 79 anos, a equipe do TNOnline selecionou alguns famosos nascidos em Apucarana. Entre as personalidades, estão os jornalistas Nilson Klava e a Izabella Camargo, as atrizes Rayssa Bratilieri e Gabriella Mustafá, a delegada da PF, Èrika Marena, além de outros personas que se destacam nacionalmente.

Veja a lista:

Nilson Klava

fonte: Reprodução Instagram Nilson Klava, de 26 anos, é natural de Apucarana e viveu toda infância no distrito Pirapó com a família

Reconhecido por ser o mais jovem repórter contratado pela Globo, o jornalista Nilson Klava, de 26 anos, o que poucos sabem, é que ele é natural de Apucarana e viveu toda a infância no Pirapó junto de sua família.



O repórter cobre assuntos de política em Brasília e trabalha na GloboNews, desde 2016. Além disso, ele é um dos nomes mais relevantes do jornalismo político no país. "Quando escolhi a área da comunicação, graças à minha formação e às aulas de teatro no Colégio São José, achei que estudar no Rio de Janeiro me traria mais oportunidades de trabalho e foi quando ingressei na PUC - RJ e me formei na mesma faculdade. Tive total apoio dos meus pais", conta.

Klava é considerado um dos nomes mais relevantes do jornalismo político da atualidade e recebeu o 16º Prêmio Engenho de Comunicação. "Só tenho a agradecer todo reconhecimento", comemora. Além disso, o repórter, que é chamado carinhosamente como Nilsinho pelos veteranos e colegas de trabalho, já fez coberturas internacionais, como a das visitas de Jair Bolsonaro a Israel e China, da cúpula do G20 no Japão e da reunião de líderes do Mercosul, na Argentina.

Izabella Camargo

fonte: Reprodução Instagram Izabella Camargo

A jornalista Izabella Camargo nasceu em Apucarana, mas viveu até a adolescência em Cambira com a família. A jornalista iniciou carreira no antigo programa Fantasia no SBT. No jornalismo atuou no Band e também SBT, antes de ser contratada pela Globo, onde apresentou a previsão e substituiu alguns apresentadores dos telejornais de São Paulo.



Na Globo também esteve no jornal GloboNews em Ponto, no Hora Um e no Bom Dia Brasil. Em 2018, precisou ser afastada por recomendação médica para tratar da síndrome de Burnout e defende a causa em suas redes sociais.

Gabriella Mustafá

fonte: Reprodução Instagram Gabriella Mustafá

A atriz apucaranense GabriellaMustafá, 25 anos, se destacou no cenário nacional após participar da minissérie "Dois Irmãos e das novelas", e das novelas "O Outro Lado do Paraíso" e "Malhação", na Rede Globo, e leva o nome da Cidade Alta para todos os cantos do Brasil. Além disso, Gabi, como é chamada carinhosamente, é sucesso também nas redes sociais e soma mais de um milhão de seguidores no Instagram.



Desde a infância, a atriz apucaranense sempre gostou de se expressar e estar em palcos, mas tudo começou de uma forma despretensiosa. Porém, foi através do projeto Passarela, que ela teve o primeiro contato com o meio artístico no eixo Rio - São Paulo. A partir daí, a carreira da apucaranense foi ganhando o cenário nacional.

Mesmo longe de Apucarana, Gabi, que mora em São Paulo, visita sua família e seus amigos na terrinha onde nasceu. Atualmente, com mais de um milhão de seguidores, faz sucesso nas redes sociais, como Instagram e TikTok.

Rayssa Bratillieri

fonte: Reprodução Instagram Rayssa Bratillieri

Natural de Apucarana, em 2014, com apenas 17 anos, Rayssa Bratillieri se mudou para o Rio de Janeiro para se dedicar à carreira de atriz. No teatro, possui nove peças teatrais, como “Zoológico de Vidro”, “Vim pra dizer: não fico”, “Tinker Bell Na Floresta Mágica”, “Peter Pan 2”, “A Bela E A Fera”.

Entre os trabalhos que fez no cinema estão “A Colheita”, “Algum Romance Transitório” e “Plantando Retalhos”. Em 2017, esteve no elenco da peça “O Ator e a Alma”, vivendo Laura Wingfield. No mesmo ano, participou do elenco da peça “Segredos de um Show Bar”.

Em 2018, Rayssa estreou na televisão e ganhou destaque interpretando a protagonista Pérola Mantovani, na vigésima sexta temporada de "Malhação", chamada de "Malhação: Vidas Brasileiras". No ano seguinte, 2019, a apucaranense interpretou Soraia Assad, em Éramos Seis. No Instagram, a atriz soma 1,7 milhões de seguidores.

'Comecei por Mim'. Este é o nome do projeto criado pela atriz apucaranense, em parceria com sua irmã Lohana Bratillieri, também natural de Apucarana. Com o perfil no Instagram, a dupla visa levar hábitos mais conscientes e saudáveis para a vida das pessoas e diminuição dos efeitos nocivos ao meio ambiente.

Érika Marena

fonte: Reprodução Adepol-Amazonas Érika Marena

A apucaranense Érika Mialik Marena, de 48 anos, é uma delegada da Polícia Federal, conhecida pela atuação na Operação Lava Jato. Ela também atuou como delegada na divisão de repressão a crimes financeiros em São Paulo e Curitiba, além da divisão de combate à corrupção e desvio de verbas públicas em Santa Catarina.



Barbarhat Sueyassu

fonte: Reprodução Instagram Barbarhat Sueyassu

A criadora de conteúdo e conscientizadora do vitiligo Barbarhat Sueyassu, de Apucarana, se destaca nas redes sociais e já integrou campanhas publicitárias de empresas renomadas do Brasil, levando o nome da cidade para diversos cantos do país.



A modelo apucaranense foi diagnosticada com vitiligo, doença caracterizada pela perda da coloração da pele, ainda na infância, quando tinha quatro anos. Porém, não deixou que a doença impedisse suas aspirações.

Ela é formada em Psicologia, mas atua como criadora de conteúdo e inspira outras pessoas através de suas redes sociais. Atualmente, ela vive em São Paulo. Barbarhat soma mais de 80 mil seguidores em seu perfil no Instagram e já integrou campanhas publicitárias de marcas como Ipanema, Havaianas e Natura, além de participar do programa Teleton, no SBT.

Val Marchiori

fonte: Reprodução Instagram Val Marchiori, 48 anos

Para quem não sabe, a empresária Val Marchiori, de 48 anos, foi criada em Apucarana, no Paraná. A socialite nasceu em uma família pobre. De menina humilde, ela transformou as dificuldades em sonhos e deu a volta por cima. Aos 21 anos, ganhou o seu primeiro R$ 1 milhão.



Daí em diante, passou a viver uma vida de glamour, luxo e muito champanhe. Val decidiu compartilhar toda essa experiência vitoriosa com o público e ensinar o segredo da riqueza em "O livro de ouro da Val - sete passos para a riqueza e a prosperidade", lançado em 2015.

No livro, quase autobiográfico, ela conta que começou a trabalhar aos 8 anos, após ver seus pais se separarem, num momento que ela classifica como "o mais difícil da sua vida".

João Pedro Araujo Jorge

fonte: Reprodução Instagram JP do Bake Off 8

Aos 27 anos, o confeiteiro apucaranense João Pedro Araujo Jorge, mais conhecido como JP do Bake Off Brasil: Mão na Massa, ganhou repercussão nacional após participar do reality exibido pelo SBT.

Em agosto de 2022, na primeira semana de programa, JP deu 'o que falar' quando resolveu tirar os sapatos por conta de recheios derretidos que caíram no chão e deixou o piso escorregadio.

Além disso, João Pedro, que se divide entre o Paraná e a ponte aérea São Paulo/Rio de Janeiro, também ganhou notoriedade e o carinho do público por seu carisma durante participação no reality.

Por Fernanda Neme.

