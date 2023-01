Vai participar da prova 28 de Janeiro? Veja dicas que podem te ajudar

Da Redação

Com recorde de atletas inscritos, acontece no próximo sábado (28), pelas ruas de Apucarana, a 60ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro, que faz parte das comemorações do 79º aniversário do município. A corrida desse ano terá a presença de 3.524 atletas, superando o número de participantes da temporada 2020, que foi de 3.358 competidores no geral. A 60ª Prova 28 terá a participação de 753 atletas na Vinteoitinha, 1.827 na corrida de 5 Km, 904 na corrida de 10 Km e 40 paratletas.

Entre os atletas existem os experientes, que já correram a prova mais de uma vez, e aqueles iniciantes, que vão se aventurar pelas ruas da cidade. O educador físico Matheus Miguel, que também vai participar da prova com o grupo de corrida dele e por gostar do esporte, ressaltou a importância da alimentação nos dias que antecedem a prova, além de destacar necessidade da hidratação.

Confira algumas dicas importantes repassadas pelo educador:

Importante ater-se a alimentação nos dias que antecedem a prova, evitando, assim, a ingestão de alimentos gordurosos, açúcares em excesso e focar no que tange a hidratação”

Mesmo sendo corredores amadores, algumas condutas, antes e durante a prova, são essenciais para o bom desempenho na atividade, tais como: uma boa alimentação, hidratação, as quais fazem com que se otimize o trajeto e se torne mais prazeroso.

Um bom aquecimento, antes da corrida, é de extrema importância, haja vista que diminui a ansiedade, que atinge inúmeros participantes, bem como prepara o corpo para a atividade de corrida.

Para o atleta, as alterações no percurso não vão 'prejudicar' as pessoas que estavam treinado seguindo o trajeto dos anos anteriores. "Não altera nada, não vejo que isso pode gerar nervosismo nas pessoas que vão correr, são poucas mudanças e vai estar tudo muito bem sinalizado. Alguns alunos e muitos conhecidos me falam que tem vergonha de participar da prova, porque não conseguem realizar todo o trajeto “correndo”. Eu respondo que o simples fato de quebrar a barreira do sedentarismo e participar da prova, quer seja caminhando, caminhando/correndo ou correndo, torna-os diferente enquanto pessoas. A corrida de rua, sobretudo a prova pedestre 28 de janeiro, é um desafio diário. Isso porque, se este ano eu não consegui completar o trajeto todo correndo, resta um desafio para o restante do ano, para que na próxima edição eu o faça correndo. Com isso, advém mais saúde, qualidade de vida e o amor pela corrida", disse.



- LEIA MAIS: Apucarana define o esquema de segurança da Prova 28 de Janeiro

Percurso da Prova 28 de Janeiro terá alterações neste ano; entenda

A 60ª Prova 28 de Janeiro passou por três mudanças no percurso em relação às competições dos anos anteriores. A informação foi dada nessa terça-feira (24) pelo professor Grillo. “No último final de semana o percurso da prova foi aferido novamente e certificado pela Confederação Brasileira de Atletismo com as três alterações. As modificações foram necessárias para que a prova pudesse ser homologada pela confederação”, destaca Grillo.

De acordo com ele, uma das mudanças da corrida é que a largada nesse ano será em frente à agência do Banco Bradesco. “Como o palco principal da festa da cidade será armado junto ao prédio das Casas Pernambucanas e da agência do Banco Itaú, foi necessário alterar o ponto de largada da competição”, frisa Grillo.

“Em outra alteração do percurso os atletas não passarão mais na frente da Prefeitura e também não subirão pela rua Lapa. Na descida da Avenida Curitiba na Barra Funda os competidores viram a esquerda na rua São Jerônimo e depois sobem na rua Corifeu de Azevedo Marques, seguindo para a rua Guarapuava e na sequência atingindo a “Ponta Grossa”. Já a outra modificação do percurso está na região do Colégio São José com os atletas tendo que fazer o trajeto contornando parte da rotatória da Praça Duque de Caxias e pegando em seguida a rua Arthur Bernardes.

