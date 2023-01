Tricampeã da corrida de 5 Km confirma presença na Prova 28 de Janeiro

Da Redação

Franciele Maria de Oliveira Silva, de Astorga

Destaque do pedestrianismo paranaense, a atleta Franciele Maria de Oliveira Silva, de Astorga, será mais uma atração na 60ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro, que acontecerá no próximo dia 28 pelas principais ruas de Apucarana. Ela, que é tricampeã na corrida de 5 quilômetros, confirmou nessa sexta-feira (13) a sua participação na competição, que comemora o 79º aniversário do município.

A corredora ganhou os títulos na prova apucaranense em 2017, 2019 e 2022. No ano passado, ela fez o tempo de 18’08”, seguida pelas atletas Bruna Bueno e Keronen Calisto. Em 2014, na corrida de 10 Km, Franciele obteve a quarta colocação.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana, disse que a atleta de Astorga vem forte mais uma vez para a competição. “A Franciele tem um currículo muito bom, principalmente nas corridas de 5 quilômetros e nos últimos anos tem se destacado na Prova 28 e em outras competições realizadas pelo país. Será mais uma atração da nossa prova, que conta com o total apoio do prefeito Junior da Femac”, disse o professor Grillo.

Em Apucarana, Franciele também ficou na primeira posição na prova de 5 quilômetros na 2ª edição do Circuito Noturno do Shopping CentroNorte, em competição realizada em 2017. Ela também tem outras conquistas recentes na carreira, como a primeira posição na Corrida do Legislativo de Cuiabá e os títulos nas provas de 5 e de 10 quilômetros do Troféu Brasil Master em Florianópolis, foi vice-campeã da Meia Maratona Internacional de Curitiba no ano passado e quinta colocada na Meia Maratona do Rio de Janeiro em 2019.

Franciele atua como técnica da Escolinha de Atletismo de Astorga desde 2009 trabalhando com 40 crianças no Projeto da Prefeitura. Inclusive todas elas disputarão a 23ª edição da Vinteoitinha no próximo dia 28.

OUTROS DESTAQUES

Também nessa semana mais dois atletas de elite garantiram presença na Prova 28 de Janeiro: Damião Ancelmo de Souza e Lidiane Batista dos Santos. O primeiro corredor foi segundo colocado na “28” de 2018, com o tempo de 30’45”, ficando somente atrás do ugandês Maxwell Rotich (29’51”). No ano passado, Damião foi campeão da Asics Golden For na etapa de São Paulo, da Meia Maratona de São Bernardo do Campo e do Aberto de Pista no Espírito Santo.

Lidiane, que na Prova 28 de Janeiro competirá na corrida de 5 quilômetros, conseguiu bons resultados em 2022, sendo campeã da Meia Maratona de São Bernardo do Campo e da Corrida Rústica da Indiana em Minas Gerais e, ficando em terceiro lugar na prova de 10 quilômetros da Golden For na etapa de São Paulo.

Fonte: Prefeitura de Apucarana.

