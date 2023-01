Shows no palco alternativo abrem comemorações dos 79 anos de Apucarana

Da Redação

Milhares de pessoas participaram da abertura da programação do aniversário de Apucarana, nesta sexta-feira (27). As comemorações, realizadas na Praça Rui Barbosa, prosseguem neste sábado (28), dia em que o município completa 79 anos, quando são esperadas mais de 30 mil pessoas para o show do cantor sertanejo Leonardo, além dee grande público na Prova 28 de Janeiro.

Conforme divulgado pela prefeitura, a programação inclui apresentações de artistas locais e regionais no palco alternativo instalado na Praça Rui Barbosa, além de barracas gastronômicas com 32 opções comidas, lanches e porções ofertadas pela Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (ACEA), com pratos típicos da culinária japonesa. Outras alternativas são oferecidas pelos integrantes da “Feira da Lua” e das mulheres da Economia Solidária. As barracas atendem até a meia noite.

O apucaranense Leonardo Souza, 34 anos chegou cedo para aproveitar a festa e tem grande expectativa para o show da dupla Guilherme e Beluto, que começa após às 22 horas desta sexta. "Está muito bom, muito gostoso", comentou.

O contador José Antônio dos Santos, 58 anos, elogiou a organização do evento. "Está tudo muito bem organizado e bem dinamizado. Apucarana merece", disse Santos, que está ansioso para a apresentação do cantor Leonardo, que será neste sábado (28).

A comissão organizadora estima um público superior a 30 mil pessoas no principal show da festa, no sábado (28), com o cantor Leonardo, no dia do aniversário de Apucarana, a partir das 22 horas. O aniversário também será comemorado com eventos religiosos e inaugurações de obras públicas, uma delas acontece na manhã desta sexta-feira, às 9 horas, com a entrega do novo prédio da UBS do Núcleo Habitacional Adriano Correia.



CORRIDA

A Prova 28 de Janeiro será realizada neste sábado (28) pelas ruas da cidade. Às 19 horas, acontecerá a prova de 5 quilômetros e às 20h15 será dada a largada da corrida de 10 quilômetros. Já a vinteoitinha, destinada ao público infantil, acontecerá nas categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, e sub-17 (masculino e feminino) e terá a primeira largada neste sábado, a partir das 15h30.

