Show de Leonardo reúne 40 mil pessoas no aniversário de Apucarana

Reunindo um público de mais de 40 mil pessoas na Praça Rui Barbosa, o show do cantor Leonardo encerrou as festividades do aniversário de 79 anos de Apucarana no sábado. Em uma noite de clima agradável e sem incidentes na área de segurança, as quase 2 horas de apresentação foram marcadas por muitos momentos de interação do cantor com o público.

Na única pausa do show, o cantor Leonardo conduziu o coro de parabéns para Apucarana, ao lado do prefeito Junior da Femac e sua esposa Carmen Lúcia Ezquierdo Martins; do vice-prefeito Paulo Vital, e da secretária da Promoção Artística, Cultural e Turística, Maria Agar.

No encerramento do show Leonardo expressou o momento especial que acabava de vivenciar em Apucarana. “Com certeza, o cenário que cantei hoje foi o mais lindo da minha vida, com essa igreja maravilhosa de frente para o palco. Coisa mais linda do mundo. Obrigada Deus por essa oportunidade maravilhosa”, declarou apontando para a Catedral Nossa Senhora de Lourdes.

O público também lotou a Praça Rui Barbosa na abertura da festa comemorativa aos 79 anos de Apucarana, na sexta-feira à noite. O show da dupla de Guilherme & Benuto empolgou o público com seus principais sucessos no estilo sertanejo romântico.

As barracas do festival gastronômico instaladas na área dos espelhos de água em frente à Catedral Nossa Senhora de Lourdes também ficaram lotadas sexta-feira e sábado. Os consumidores contaram com uma grande diversidade de cardápios oferecidos pela “Feira da Lua”, Mulheres da “Economia Solidária” e a culinária japonesa da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (ACEA).

“Oferecemos à população apucaranense uma grande festa para comemorar o aniversário da cidade, com atrações musicais de renome nacional, gastronomia, esporte com mais um recorde de participantes na Prova 28 de Janeiro e, inaugurações. Tudo foi preparado com muito carinho e coroado de sucesso. Viva Apucarana”!, comemora o prefeito Junior da Femac.

