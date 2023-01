Show da dupla Guilherme & Benuto abre festa de Apucarana

Da Redação

Apucarana abre nesta sexta-feira (27) a parte artística e o festival de gastronomia da festa comemorativa aos 79 anos de emancipação política e administrativa de Apucarana. A partir das 18 horas artistas locais e regionais se apresentam no palco alternativo instalado na Praça Rui Barbosa.

Também, a partir das 18 horas, começam a funcionar as barracas do festival de gastronomia. São 32 opções comidas, lanches e porções ofertadas pela Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (ACEA), com pratos típicos da culinária japonesa. Outras alternativas são oferecidas pelos integrantes da “Feira da Lua” e das mulheres da Economia Solidária. As barracas atendem até a meia noite.

Nesta sexta-feira, dia 27, a partir das 22 horas, acontece o show da dupla sertaneja Guilherme & Benuto, outra atração nacional, que faz sucesso em todo o Brasil.

O prefeito Junior da Femac e o vice Paulo Vital, estão entusiasmados com a festa dos 79 anos de Apucarana. “Toda estrutura física, equipamentos e esquema de segurança estão prontos para os principais eventos, que são os shows artísticos, o centro de gastronomia e a Prova Pedestre 28 de Janeiro. Tudo acontece na Praça Rui Barbosa”, informa o prefeito Junior da Femac.

A comissão organizadora estima um público superior a 30 mil pessoas no principal show da festa, no sábado (28), com o cantor Leonardo, no dia do aniversário de Apucarana, a partir das 22 horas. O aniversário também será comemorado com eventos religiosos e inaugurações de obras públicas, uma delas acontece na manhã desta sexta-feira, às 9 horas, com a entrega do novo prédio da UBS do Núcleo Habitacional Adriano Correia.









