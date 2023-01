Retirada de kits da Prova 28 será nesta sexta-feira e no sábado

Da Redação

Ocorrerá nesta sexta-feira e no sábado (27 e 28/01), das 8 às 18 horas, no Cine Teatro Fênix, em Apucarana, a retirada dos kits da 60ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro. A corrida será realizada neste sábado (28) pelas ruas da cidade. Às 19 horas, acontecerá a prova de 5 quilômetros e às 20h15 será dada a largada da corrida de 10 quilômetros.

De acordo com o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, o kit será entregue com a apresentação do documento oficial com foto, comprovante original do pagamento de inscrição, entrega do termo de responsabilidade do atleta ou atestado médico. “Peço para que os atletas de Apucarana retirem seus kits nesta sexta-feira, pois, no sábado, das 8 às 18 horas, no mesmo local, será a retirada dos kits para os inscritos que são de fora da cidade e que competirão nas corridas de 5 e 10 quilômetros”, disse o professor Grillo.

PROVA VINTEOITINHA

Os kits da Vinteoitinha também serão retirados nesta sexta-feira e no sábado no Cine Teatro Fênix. Nesta sexta-feira a retirada será das 8 às 18 horas e no sábado das 8 às 14 horas. A corrida acontecerá nas categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, e sub-17 (masculino e feminino) e terá a primeira largada neste sábado, a partir das 15h30.

