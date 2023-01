Público lota show de Guilherme e Benuto em Apucarana; assista

Da Redação

Uma multidão esteve presente no primeiro dia de comemorações dos 79 anos de Apucarana, norte do Paraná. A dupla sertaneja Guilherme e Benuto foi a atração principal da noite que também contou com shows de artistas locais e regionais.

As comemorações, realizadas na Praça Rui Barbosa, prosseguem neste sábado (28), dia em que o município completa 79 anos, quando são esperadas mais de 30 mil pessoas para o show do cantor sertanejo Leonardo.

Conforme divulgado pela prefeitura, a programação inclui apresentações de artistas locais e regionais no palco alternativo instalado na Praça Rui Barbosa, além de barracas gastronômicas com 32 opções comidas, lanches e porções ofertadas pela Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (ACEA), com pratos típicos da culinária japonesa. Outras alternativas são oferecidas pelos integrantes da “Feira da Lua” e das mulheres da Economia Solidária. As barracas atendem até a meia noite.

Neste sábado (28) a grande expectativa é para o show do cantor Leonardo, que sobe ao palco após às 22 horas para cantar seus grandes sucessos.



O sertanejo chegou a fazer um convite para os moradores da cidade e região. ""Alô Apucarana no dia 28 de janeiro vocês estarão completando 79 anos de emancipação e eu estarei aí com vocês, fazendo um super show", diz o cantor no vídeo compartilhado pelo prefeito Junior da Femac, no Instagram, no story.

CORRIDA

A Prova 28 de Janeiro será realizada neste sábado (28) pelas ruas da cidade. Às 19 horas, acontecerá a prova de 5 quilômetros e às 20h15 será dada a largada da corrida de 10 quilômetros. Já a vinteoitinha, destinada ao público infantil, acontecerá nas categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, e sub-17 (masculino e feminino) e terá a primeira largada neste sábado, a partir das 15h30.

