Prova Vinteoitinha segue com as inscrições abertas; saiba mais

Na Vinteoitinha de 2022 quatro atletas de Apucarana foram campeões em suas categorias

A Prova Pedestre Vinteoitinha já se tornou tradicional no Paraná e, neste ano, entra em sua 23ª edição. As inscrições para a competição esportiva de rua continuam abertas até o próximo dia 18 de janeiro, quarta-feira.

A disputa ocorrerá no dia 28 de janeiro, aniversário de Apucarana, pelas categorias sub-7 e sub-9 (500m), sub-11 e sub-13 (1 quilômetro), e sub-15 e sub-17 (1,5 quilômetro), masculino e feminino. A largada será às 15h30, na Praça Rui Barbosa.

“Além da prova tradicional na categoria adulto, com percursos de 5 e 10 quilômetros, temos também a nossa Vinteoitinha, que tem revelado nos últimos anos grandes campeões. Sempre a prova proporciona um belo espetáculo, com as crianças, os adolescentes e os jovens dando um show pelas ruas centrais de Apucarana”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana, disse que a expectativa é pela participação de mais de 500 atletas. “A Vinteoitinha sempre é realizada com sucesso e aguardada com muito carinho pelos atletas das categorias de base de várias cidades do Paraná e de São Paulo. Muitos apucaranenses já se inscreveram, inclusive alunos da cidade que participam do circuito de corridas de rua das escolas municipais”, disse o professor Grillo.

Ele destacou que na Vinteoitinha de 2022 quatro atletas de Apucarana foram campeões em suas categorias. Arthur Sessel Francisco e Maria Luiza Reis Carrilho ficaram em primeiro lugar na categoria sub-7, masculino e feminino, respectivamente. Yohan Gabriel Brandino Oliveira obteve a primeira colocação na categoria sub-13 e Cauã Carlos Lucchesi da Silva subiu no lugar mais alto do pódio na categoria sub-15.

Os campeões nas outras categorias foram: sub-9 masculino, André Francisco (Equipe Tucanos), sub-9 feminino, Giovana Cáceres (Maringá); sub-11 masculino, Pedro Castro (Mandaguari); sub-11 feminino, Elisa Oliveira; sub-13 feminino, Taisa Silva (Cornélio Procópio); sub-15 feminino, Letícia Lopes (Cornélio Procópio); sub-17 masculino, Leonardo Pires dos Santos (Mandaguari); e sub-17 feminino, Sabrina Pena (Mandaguari).

As inscrições da Vinteoitinha podem ser feitas no site da Prefeitura de Apucarana, e, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, em guichês no prédio central da prefeitura (Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25), no Cine Teatro Fênix, e no Centro da Juventude Alex Mazaron, no Jardim Diamantina. A inscrição da prova é gratuita.

Mais informações da 23ª edição da Prova Pedestre Vinteoitinha podem ser obtidas pelo telefone (43) 3422-5184, em horário comercial.

Fonte: Prefeitura de Apucarana.

