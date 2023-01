Prova 28 de Janeiro ocorre no sábado com recorde de atletas

Da Redação

As inscrições foram encerradas neste domingo (22)

Com recorde de atletas inscritos, ocorrerá no próximo sábado (28), pelas ruas de Apucarana, a 60ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro, que faz parte das comemorações do 79º aniversário do município.

As inscrições foram encerradas neste domingo (22), com a corrida desse ano tendo a presença de 3.524 atletas, superando o número de participantes da temporada 2020, que foi de 3.358 competidores no geral. A 60ª Prova 28 terá a participação de 753 atletas na Vinteoitinha, 1.827 na corrida de 5 Km, 904 na corrida de 10 Km e 40 paratletas.

“O recorde de inscritos que foi quebrado nesse final de semana mostra a qualidade da nossa prova que é bem organizada, tem ótima premiação e faz parte da história do pedestrianismo nacional. Em Apucarana vêm vários atletas de ponta do país, os competidores internacionais e tendo também a participação dos nossos corredores locais que dão um brilho todo especial a prova”, destaca o prefeito Junior da Femac.

“Satisfeito e muito feliz com o número de atletas inscritos na prova. Tivemos também o recorde de participantes na Vinteoitinha e ainda o aumento do número de paratletas inscritos. A cada ano que passa os atletas mostram o desejo e a vontade de disputar a nossa corrida, que é uma das mais tradicionais do país”, disse o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

A Prova Vinteoitinha no próximo sábado terá largada às 15h30. Em seguida, às 19 horas, acontecerá a corrida de 5 Km, enquanto às 20h15, começa a prova de 10 Km.

Na corrida masculina de 10 Km no ano passado o vencedor foi o ugandês Maxwell Rotich, que quebrou o recorde da prova com o tempo de 28’18”, seguido por Justino Pedro da Silva e Gilmar Silvestre Lopes. No feminino, a campeã foi a queniana Vivian Kiplagati, com o tempo de 34’13”. A argentina Marcela Cristina Gomez Cordeiro ficou em segundo lugar e Jenifer do Nascimento foi à terceira colocada.

Na prova de 5 Km, pela categoria masculina, o primeiro colocado foi Bruno Santana, de Tarumã-SP. Já na corrida feminina de 5 Km, a atleta Franciele Maria Oliveira da Silva, de Astorga, obteve a primeira posição. Na 60ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro, Maxwell, Justino, Gilmar, Vivian e Franciele confirmaram as suas inscrições.





Fonte: Prefeitura de Apucarana.

