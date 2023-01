Programação de aniversário terá passeios gratuitos em Apucarana

Da Redação

As pessoas interessadas em fazer o “City tour” devem realizar o agendamento com antecedência

As comemorações dos 79 anos de Apucarana contarão com passeios por pontos turísticos. O “City tour”, organizado pela Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), acontecerá diariamente no período de 23 a 26 de janeiro. A saída será às 13h30 em frente da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, com retorno previsto para as 17 horas.

O prefeito da cidade, Junior da Femac, reitera que os passeios são gratuitos e integram a programação de aniversário, que contará ainda com shows nacionais, a tradicional Prova Pedestre 28 de Janeiro, inauguração de obras públicas e a realização de 79 missas e cultos.

“O objetivo dos passeios é presentear as famílias de Apucarana e também as pessoas de fora que estarão visitando a cidade neste período. Será uma oportunidade para visitarem os atrativos turísticos, conhecendo um pouco mais das belezas, história e aspectos culturais da nossa cidade”, frisa o prefeito.

De acordo com Maria Agar, secretária da Promatur, o roteiro prevê a visitação a locais como os Parques Jaboti, Santo Expedito e São Francisco de Assis, Espaço das Feiras, Bosque Municipal, Estrada Bela, Fazenda Ubatuba e Museu do Café.

De acordo com Mario Felippe, superintendente municipal de Turismo, serão disponibilizados dois ônibus com 30 lugares. “Haverá um guia para contar fatos, curiosidades e informações gerais sobre os pontos visitados”, afirma Mario Felippe.

As pessoas interessadas em fazer o “City tour” devem realizar o agendamento com antecedência, na sede da Promatur ou pelos telefones (43) 3423-2944 e (43) 99986-4185.





Fonte: Prefeitura de Apucarana.

