Polícia Militar realiza o lançamento da operação "Saturação Apucarana”

Nesta quinta-feira (26), o 10º Batalhão de Polícia Militar realizou o lançamento da Operação “Saturação Apucarana”, na Praça Rui Barbosa. Viaturas do CHOQUE de Londrina e o efetivo do 10º BPM serão empenhados nestas ações que se iniciam na data desta quinta-feira (26) e se estendem até o fim das comemorações referentes ao 79º Aniversário do Município de Apucarana.

O Comandante do 10º BPM, Ten.-Cel. Marcos José Facio, acompanhado do Comandante do 2° CRPM, Ten.-Cel. Jefferson Luís de Souza, do Juiz Direitor do Fórum da Comarca de Apucarana, Dr. Oswaldo Soares Neto e do vice-prefeito de Apucarana, Paulo Sérgio Vital realizaram a abertura oficial da operação.

A ação tem por objetivo a manutenção da Ordem Pública durante as festividades, propiciando à comunidade maior segurança, por meio de ações voltadas à fiscalização de pessoas e veículos em condições de fundada suspeita; Executar o policiamento ostensivo e preventivo, desestimulando e prevenindo ações criminosas e outros delitos nas regiões abrangidas; Além de outras medidas necessárias.

Cabe salientar que o policiamento será reforçado não somente na região central, mas também em todos bairros da cidade. A população pode contribuir com o trabalho da Polícia Militar realizando denúncias de crimes ou de pessoas foragidas da Justiça através do WhatsApp para denúncias da Polícia Militar (43)99608-9469. Sua denúncia é anônima.

Emergência: 190

WhatsApp para denúncias: (43) 99608-9469

