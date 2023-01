Percurso da Prova 28 de Janeiro terá alterações neste ano; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma das mudanças da corrida é que a largada nesse ano será em frente à agência do Banco Bradesco

A 60ª Prova 28 de Janeiro passou por três mudanças no percurso em relação às competições dos anos anteriores. A informação foi dada nessa terça-feira (24) pelo professor Grillo. “No último final de semana o percurso da prova foi aferido novamente e certificado pela Confederação Brasileira de Atletismo com as três alterações. As modificações foram necessárias para que a prova pudesse ser homologada pela confederação”, destaca Grillo.

continua após publicidade .

De acordo com ele, uma das mudanças da corrida é que a largada nesse ano será em frente à agência do Banco Bradesco. “Como o palco principal da festa da cidade será armado junto ao prédio das Casas Pernambucanas e da agência do Banco Itaú, foi necessário alterar o ponto de largada da competição”, frisa Grillo.

-LEIA MAIS: Apucarana define o esquema de segurança da Prova 28 de Janeiro

continua após publicidade .

“Em outra alteração do percurso os atletas não passarão mais na frente da Prefeitura e também não subirão pela rua Lapa. Na descida da Avenida Curitiba na Barra Funda os competidores viram a esquerda na rua São Jerônimo e depois sobem na rua Corifeu de Azevedo Marques, seguindo para a rua Guarapuava e na sequência atingindo a “Ponta Grossa”. Já a outra modificação do percurso está na região do Colégio São José com os atletas tendo que fazer o trajeto contornando parte da rotatória da Praça Duque de Caxias e pegando em seguida a rua Arthur Bernardes.

Visando a disputa da 60ª Prova Pedestre 28 de Janeiro, que será realizada no próximo sábado (28/01), em Apucarana, o secretário municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, se reuniu nessa terça-feira (24/01) para uma reunião com os representantes do Idepplan, Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec) e do Samu, para tratar de assuntos relacionados a segurança da corrida, que faz parte das comemorações dos 79 anos do município. O encontro aconteceu no Salão Nobre do Centro da Juventude Alex Mazaron, no Jardim Diamantina.

“A reunião foi realizada para tratar e discutir questões importantes da competição, relacionadas principalmente ao trânsito e a segurança e, de como será a atuação de todos durante a realização da prova no dia 28. Nossa prioridade é dar total segurança aos atletas e as pessoas que acompanharão a corrida pelas ruas da cidade, com o evento contando com o apoio do prefeito Junior da Femac”, disse o professor Grillo.

Estiveram presentes no encontro o diretor-presidente do Idepplan, Carlos Mendes; o coordenador de enfermagem do Samu, Miquéias Romagnolo; o sargento Demaman, do 30º BIMec; o sargento Marlon e o soldado Padilha, da Polícia Militar; o capitão Junior, do Corpo de Bombeiros; o comandante Andrade e o diretor Farias, da Guarda Municipal; os agentes de trânsito Pereira e Kozan e parte da equipe da Secretaria Municipal de Esportes.

Siga o TNOnline no Google News