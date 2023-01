Para prefeito, Apucarana entrou na rota dos investidores

Da Redação

A consolidação desse novo posicionamento pode ser vista nos investimentos que o município vem recebendo

Quando chega aos seus 79 anos de emancipação política e administrativa, Apucarana vive um bom momento do ponto de vista econômico, social e político. A opinião é do prefeito Sebastião Ferreira Martins Junior (PSD), o Junior da Femac, para quem de 2013 para cá, quando uma nova gestão assumiu a Prefeitura sob o comando de Beto Preto e equipe, “Apucarana saiu da obscuridade e hoje é referência no Paraná e até em nível de Brasil em termos de desenvolvimento econômico, social e educacional, além de ser hoje também destaque no campo político”. A consolidação desse novo posicionamento pode ser vista nos investimentos que o município vem recebendo.

O município vem atraindo novos investimentos nos últimos anos, além de já ter uma indústria bastante diversificada. “Aqui nós fazemos desde a bota sete léguas até o vidro da Blindex, passando pelas caixas”, observa, destacando ainda que a cidade é uma grande potência na agroindústria. “Nós já tínhamos grandes empresas como a Dreyfus e a Caramuru e, agora, outras que vieram para cá como a Forbio, a Copfio e a JBS”, afirma. Ele cita ainda investimentos que chegaram na área do comércio, como a Farmácia São João, a Capodarte, entre outros grandes grupos que estão instalando lojas na cidade.

Segundo ele, além daquelas que vêm de fora, há de se destacar que as empresas locais também estão evoluindo para novos investimentos, gerando mais empregos, o que faz com que mais dinheiro circule no município.

Para Junior da Femac, é em função desta capacidade de atrair novos investimentos que Apucarana é atualmente uma cidade campeã na geração de empregos no Estado. “Isso tudo coloca Apucarana, no cenário econômico, como uma das cidades com maior potencial de consumo do Paraná, na 13ª ou 12ª colocação, se não me engano”, comenta.

“É tem, é claro, a nossa grande indústria, que é a indústria do vestuário, que nos últimos anos avança muito para marcas próprias. Quem já não viu falar em Texas Farm, em Zua, Loofting e tantas outras marcas próprias que nós temos?”, indaga, destacando que este é um setor que ruma firme para a qualidade.

Conforme Junior da Femac, a indústria do vestuário de Apucarana produz peças para todo o Brasil e o exterior. “A Coca-Cola faz peças aqui, a Honda faz peças aqui, o pessoal da Copa do Mundo fez peças aqui e para o carnaval que vai chegar muitas peças estão sendo feitas aqui. Enfim, essa é a Apucarana que responde ao planeta com peças de vestuário de extrema qualidade”, destaca.

Para que essa evolução econômica ocorra, Junior da Femac ressalta que a Prefeitura também vem fazendo a sua parte, facilitando a instalação de empresas através do Programa de Desenvolvimento Econômico de Apucarana (Prodea) e dotando o município de infraestrutura como asfalto, rede de esgoto e um novo Plano Diretor, que deu forte impulso à construção civil.

Gastronomia gera renda e emprego

Outro setor que vêm avançando em Apucarana é o de serviços. Conforme o prefeito, todas as áreas de serviços, desde a maquiagem ou serviços de saúde, registraram avanços. “E quem que não acompanhou nos últimos dois ou três anos os novos hotéis, a Rua Oswaldo Cruz se desenvolvendo nas áreas de restaurantes e bares. É toda essa questão que envolve serviços e aí vem de novo a geração de empregos e riquezas”, destaca.

Com o fim das restrições sanitárias, o setor de serviços se fortaleceu e foi o carro-chefe da criação de novas vagas de emprego, sendo responsável por 61% dos postos de trabalho criados até novembro do ano passado.

“Tudo isso é o momento econômico da cidade de Apucarana. É Apucarana se firmando como locomotiva de desenvolvimento da região Norte, da região Centro-Norte e do Vale do Ivaí e figurando entre as grandes economias do Estado do Paraná”, sintetiza.

Apucarana é uma cidade que cuida das pessoas, diz Junior

Programas da administração municipal priorizam educação, saúde, combate à fome e proteção às mulheres vítimas de violência

De acordo com o prefeito Junior da Femac, outro momento importante que Apucarana vive é o fortalecimento das políticas públicas voltadas à qualidade de vida da população. Segundo ele, isso se dá nas áreas da educação, saúde, social e segurança. Os investimentos que a administração municipal tem feito nos últimos anos têm proporcionado que Apucarana tenha hoje a melhor educação municipal do Brasil e a melhor saúde pública do Paraná. Do mesmo modo tem um dos programas mais amplos do Estado no cuidado dos idosos no sentido da vida saudável e na área de acessibilidade.

“Nós temos também cuidado com a parte nutricional. Nós não queremos que ninguém passe fome em Apucarana. Por isso grandes ações de nossa gestão como o programa Feira Verde, que troca produtos recicláveis por alimentos saudáveis da agricultura familiar de Apucarana” - Junior da Femac, prefeito - Junior da Femac, prefeito

Neste aspecto, ele destaca ainda a instalação do restaurante popular, que vem servindo 300 refeições por dia ao preço simbólico de R$ 2 para quem precisa deste auxílio; as 40 mil refeições diárias que são servidas às crianças nas escolas; e as cestas básicas que são distribuídas mensalmente pelos Centros de Referência e Assistência Social (CRAS). Só em 2022, segundo ele, foram entregues 25 mil cestas.

O prefeito lembra ainda que outros projetos foram implantados no sentido de cuidar das pessoas, principalmente das mulheres. Ele cita que na Secretaria da Mulher foi implantado o Botão do Pânico, que faz todo um acompanhamento psicossocial às mulheres vítimas de violência, em parceria com a Secretaria de Justiça do Estado e a Delegacia da Mulher. Além disso, tem também o programa “De bem comigo”, que distribui kits de higiene feminina às mulheres no CRAS e às alunas da rede estadual de ensino.

“Apucarana é uma cidade que cuida da sua gente e eu vejo com muita felicidade que esse conceito tem chegado aos governos dos Estados com muita força. Eu vi o nosso governador do Paraná falar nessa linha, o governador do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou seja, o que importa são as pessoas e eu tenho certeza que nós vamos avançar cada vez mais nessa linha”, destaca.

Município alcança relevância política no Paraná e no País

Apucarana tem hoje o governo do Estado a seu favor, através do governador Ratinho Junior (PSD), que foi reeleito para mais um mandato, além de, após 30 anos, eleger um deputado federal do próprio município. Para o prefeito Junior da Femac (PSD), este é um aspecto importante, que coloca Apucarana numa relevância política em nível de Paraná e de Brasil.

“Essa relevância, aliás, tem aspectos bastante visíveis. Um aspecto visível é esse carinho que o governador tem para com Apucarana. Falei com ele há poucos dias e ele mandou um grande abraço para a cidade de Apucarana pelos seus 79 anos. Enfim, esse carinho do governador e do pai do governador com a nossa cidade. E aí temos esse ponto hiper positivo, que é Apucarana voltar a figurar no cenário nacional, na mesa das grandes cidades do Brasil com o deputado federal Beto Preto, uma pessoa preparada tecnicamente, capacitada politicamente e que vai representar Apucarana de forma grandiosa no cenário nacional”, avalia.

Para Junior da Femac, Beto Preto é disputado hoje entre ser deputado ou continuar secretário, mas acredita que ele vai assumir a Câmara Federal em 1º de fevereiro e ser o representante de Apucarana em Brasíla, assim como também continuará sendo porta-voz do município junto ao governo do Estado, pela sua grande influência no Palácio Iguaçu.

