Oswaldo Cruz, a rua mais boêmia de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

São tipos de pratos variados distribuídos em mais de 30 bares e restaurantes

Comida e música para todos os gostos fazem parte do novo conceito da Rua Oswaldo Cruz, localizada em Apucarana. Há mais ou menos três anos, a via se consolidou como ponto de encontro e a ‘rua gastronômica’ da cidade, atraindo público de toda a região que quer lazer e diversão. São tipos de pratos variados distribuídos em mais de 30 bares e restaurantes.

continua após publicidade .

É só caminhar pela rua que você encontra petiscos, comida mexicana, árabe havaiana e japonesa, hambúrgueres, crepes, pizza e outras delícias da culinária mundial. Mais movimentada à noite, a Rua Oswaldo Cruz mantém também atrações durante o dia com cafés e botecos tradicionais, aqueles que vendem de pingado à cerveja, com espaço na estufa para um tira-gosto.

O bar Leblon, que junto com o Estudantil, está entre os primeiros da rua gastronômica, mantém essa tradição de décadas. O número exato de anos de funcionamento do bar, que fica na esquina com a Rua Gastão Vidigal, ninguém sabe ao certo. Uma das donas atuais, a comerciante Marines Imamura, que está à frente do bar junto dos irmãos Ricardo e Rodrigo há 18 anos, chuta mais de 50. “Ninguém sabe ao certo. O pessoal que frequenta aqui diz que tem mais de 50, mas é algo incerto”, conta. ‘Boteco raiz’, o bar abre todos os dias, mas que é aos domingos, que mais clientes vão até lá tomar um aperitivo e buscar um assado para o almoço.

continua após publicidade .

“Aqui acabou virando uma tradição. Temos clientes muito antigos, que já vinham antes da nossa família assumir. Queremos tocar o estabelecimento até onde a gente conseguir”, comenta.

De acordo com o comerciante Jamil Gabriel de Oliveira, de 70 anos, que está desde o começo trabalhando e morando na rua, em frente ao YellowStone Park, os locais mais antigos da rua são os bares Leblon e Estudantil. “Aqui era tudo mão-dupla e casa de madeira, bem diferente do que é hoje”, conta.

A agitação da rua vem gerando novos investimentos. O casal de Maringá, Camila Oliveira e Thiago Toshio Ricci, por exemplo, abriu há sete meses uma pizzaria dentro do parque gastronômico e comemora a movimentação constante na rua. “Diversos restaurantes da cidade ficaram concentrados nesta rua e é isso que gera o fluxo de pessoas na rua. Gostamos muito deste local”, comenta.

continua após publicidade .

O maquiador e influenciador de Apucarana, Diucke, de 20 anos, é frequentador assíduo da ‘Oswaldo Cruz’. Quando está na cidade, os bares da rua não ficam fora do roteiro. “Vou quase todo dia nos botecos e restaurantes. Aqui é muito gostoso e faz sucesso entre os jovens. Virou nosso ponto de encontro”, revela.

Outro jovem que também sempre que pode prestigiar os estabelecimentos da rua gastronômica é o metalúrgico Heron de Melo, de 22 anos. “Esta rua deu uma nova ‘cara’ para a cidade. Adoro vir jogar sinuca e uma cerveja, além de reunir os amigos”, conta.

Prefeitura incentiva turismo gastronômico

A Prefeitura vem acompanhando de perto o crescimento dos pontos gastronômicos na Ria Oswaldo Cruz, inclusive com incentivo para atividade, que gera investimento e renda na cidade. Para o secretário municipal de Indústria, Comércio e Emprego, Edison Estrope, o local tende a crescer cada vez mais. “Os novos bares que vieram de cerca de 5 anos para cá, atraíram mais estabelecimentos, tornando a rua uma referência na gastronomia”, explica.

continua após publicidade .

Para Estrope, a inauguração do parque gastronômico e a abertura de um supermercado na via também fez com que a rua ficasse ainda mais forte. “Não podemos esquecer também dos universitários, que são frequentadores dos estabelecimentos e também contribuem para o fortalecimento da rua. Oswaldo Cruz é sucesso e tem tudo para sustentar esse movimento”, conclui.

Para reforçar a identidade turística da rua, em 2021, a Prefeitura instalou 94 postes republicanos na rua. No ano passado, a via também ganhou iluminação natalina.

Por, Fernanda Neme

Siga o TNOnline no Google News