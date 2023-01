Missas e cultos em ação de graças celebram aniversário de Apucarana

Da Redação

As celebrações “Orando por Apucarana” serão realizadas no dia 28 de janeiro

A Prefeitura de Apucarana divulgou os dias, locais e horários das missas e cultos celebrados dentro da programação comemorativa aos 79 anos de emancipação política do município. As celebrações “Orando por Apucarana” serão realizadas no dia 28 de janeiro (data do aniversário da cidade) e dia 29 de janeiro, no domingo.

Segundo a Diocese de Apucarana, uma missa pelos 79 anos do Município será celebrada pelo Bispo Dom Carlos José, no domingo (29), às 10h30, na Catedral Nossa Senhora de Lourdes. Também está programado um culto na igreja Assembleia de Deus, no domingo, dia 29 de janeiro, às 19 horas.

A relação das celebrações em ação de graças pelo aniversário de 79 anos de Apucarana está disponível na íntegra neste link.

