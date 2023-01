Livro 'Quando o trem chegou em Apucarana' será lançado neste sábado

Da Redação

Museólogo emérito, Ninger Marena

Neste sábado, 28 de janeiro, Apucarana receberá um presente de aniversário especial. No dia em que o município completa 79 anos de emancipação política, o escritor e historiador Ninger Marena, lançará sua última contribuição para a preservação histórica municipal. Intitulado ‘Quando o trem chegou em apucarana’, o livro conta sobre o papel da família real britânica no desenvolvimento da região norte do estado.

De acordo com Marena, a família real figurava na lista de acionistas da Companhia de terras Norte do Paraná. Empreendimento de Lord Lovat, pioneiro de origem inglesa que desempenhou papel fundamental na colonização do norte do Paraná, iniciada timidamente entre o fim do século 19 e primeiros anos do século 20. O livro destaca o papel desses investidores foram fundamentais para que hoje a região norte do Paraná viesse a ser uma das mais pujantes do país.

“Essa é minha última homenagem aos ingleses e a minha gratidão pois se não fossem eles, nossa região não teria se desenvolvido”, assinala.

Além de agradecier os ingleses, o autor presta uma homenagem póstuma aos amigos que morreram durante a pandemia da Covid-19. O lançamento será neste sábado (28), às 15 horas.

PERFIL

Ninger foi o primeiro seminarista do bispado da diocese de Apucarana. Aos 17 anos percebeu que não seguiria a vida eclesiástica e passou a lecionar. Como pesquisador, dedicou mais de 40 anos reunindo informações sobre a formação do atual Norte do Estado do Paraná e possui ao todo oito publicações que contam a história de Apucarana e região.

Em 1978, foi o primeiro norte-paranaense a ser admitido como sócio efetivo no Instituto Histórico e Geográfico do Estado do Paraná. Em1985 recebeu da Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Paraná o Primeiro Registro no Estado na condição de "museólogo".

