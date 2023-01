Inscrições para a Prova 28 de Janeiro encerram nesta quarta-feira (18)

Da Redação

Todas as largadas ocorrerão em frente à agência do Banco Bradesco, na Praça Rui Barbosa

Serão encerradas nesta quarta-feira (18), as inscrições da 60ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro, que será realizada no próximo dia 28, em comemoração ao 79º aniversário de Apucarana. A competição, a mais tradicional do pedestrianismo no Estado, terá a disputa da 23ª edição da Vinteoitinha e das corridas de 5 e de 10 quilômetros.

A Vinteoitinha terá largada, às 15h30, sendo disputada nas categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17 (masculino e feminino). Em seguida, às 19 horas, acontecerá a prova de 5 quilômetros, enquanto às 20h15 será realizada a corrida da 10 quilômetros. Todas as largadas ocorrerão em frente à agência do Banco Bradesco, na Praça Rui Barbosa.

“Na Vinteoitinha já se inscreveram mais de 500 atletas e nas provas de 5 e de 10 quilômetros estão inscritos mais de 2.500 corredores. São atletas de vários estados do país e alguns do exterior, que farão uma grande festa no dia 28 de janeiro pelas ruas de Apucarana, com o evento contando com todo o suporte do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana.





Inscrições

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 nesta quarta-feira (18), no site da Prefeitura de Apucarana, e das 8 às 17 horas também nesta quarta, em guichês no prédio central da Prefeitura, no Cine Teatro Fênix, e no Centro da Juventude Alex Mazaron, localizado no Jardim Diamantina.

O valor da taxa de inscrição nas provas de 5 e de 10 quilômetros é de R$ 60,00, com o competidor recebendo camiseta, sacochila e o chip. Já a inscrição da Vinteoitinha é gratuita.

Mais informações da prova pedestre apucaranense podem ser obtidas pelo telefone (43) 3422-5184, em horário comercial.





Destaques

Entre as atrações da prova de 10 quilômetros está o atleta ugandês Maxwell Kortec Rotich, bicampeão da “28” em 2018 e 2022. No ano passado, ele bateu o recorde da corrida com o tempo de 28’18”. Outros destaques são Joseph Panga, da Tanzânia, vice-campeão da última Corrida de São Silvestre; e os brasileiros Damião Ancelmo de Souza, vice-campeã na “28” de 2018; Wendel Jerônino de Souza, terceiro na “28” de 2019; Justino Pedro da Silva, vice da “28” no ano passado; Gilmar Silvestre Lopes, vice da “28” em 2020; Gilberto Silvestre Lopes, campeão do Troféu Brasil de 2021 e José Márcio Leão da Silva, primeiro brasileiro na São Silvestre de 2021.

Na prova de 10 quilômetros na categoria feminina destaque para as atletas Vivian Kiplagati, do Quênia, atual campeã da corrida apucaranense, a tanzaniana Jackline Sakilu, vice-campeã da Meia Maratona da Tanzânia em 2022, e as brasileiras Tatiane Raquel da Silva, vice da “28” em 2022, Jéssica Ladeira, Amanda Aparecida de Oliveira, Sirlei Batista do Amaral e Felismina Cavela. Já na prova feminina de 5 quilômetros as favoritas confirmadas são Franciele Maria de Oliveira Silva, de Astorga, tricampeã da “28” em 2017, 2019 e 2022; Flávia Maria de Lima, de Campo Mourão, terceira na “28” de 2019; e Lidiane Batista dos Santos, que vem de bons resultados na temporada passada.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

