Guilherme & Benuto convidam para show no aniversário de Apucarana

Da Redação

Guilherme & Benuto se apresentam nesta sexta (27)

A dupla Guilherme & Benuto convidaram moradores de toda a região para participar da festa de aniversário de 79 anos de Apucarana. Os sertanejos se apresentam nesta sexta-feira (27), na Praça Rui Barbosa, área central da cidade.

"Alô, galera de Apucarana e toda região! Estamos passando para avisar que dia 27 de janeiro estamos chegando aí, gente", disse Guilherme. Benuto acrescenta: "Estamos chegando aí para comemorar com vocês os 79 anos de Apucarana, essa cidade maravilhosa".

Veja o convite na íntegra:

Leonardo também convida

O cantor sertanejo Leonardo gravou um vídeo para convidar a população da cidade e região para o show de aniversário de Apucarana. O município completará 79 anos em 28 de janeiro, último sábado do mês, com uma grande festa.

"Alô Apucarana no dia 28 de janeiro vocês estarão completando 79 anos de emancipação e eu estarei aí com vocês, fazendo um super show", diz o cantor no vídeo compartilhado pelo prefeito Junior da Femac, no Instagram, nos Stories.

