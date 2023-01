Existe um vulcão adormecido sob a Catedral de Apucarana? Veja

Da Redação

Existe um vulcão adormecido prestes a entrar em erupção sob a Catedral de Apucarana?

Existe um vulcão adormecido prestes a entrar em erupção sob a Catedral de Apucarana? Essa é uma pergunta que mexe com o imaginário dos apucaranenses e sempre vem à tona. A resposta para essa questão está presente em um trabalho realizado pela professora de Geografia, Maria do Carmo Carvalho Faria, como tese de doutorado: o Atlas Municipal Escolar Histórico, Geográfico e Ambiental de Apucarana.

Ela apresenta o estudo mais completo e abrangente já realizado na cidade envolvendo história, geografia e ambiente. A professora explicou em uma reportagem do TNOnline que, na verdade, o solo de Apucarana está inserido no período geológico de formação Jurássico-Cretáceo, entre 142 e 65 milhões de anos atrás.

“Nesse período ocorreu intenso vulcanismo e derrame de lavas, originando basalto, que se espalhou por vasta área, por meio de fendas abertas na superfície terrestre. A decomposição do basalto deu origem aos solos férteis conhecidos como 'terra roxa'”, explica Maria do Carmo no tópico “solos” do atlas. O solo vulcânico, na verdade, está presente em todo o município e não apenas sob a Catedral Nossa Senhora de Lourdes.

O Caçador de Mistérios

O cineasta e ator Semi Salomão, que apresenta o quadro O Caçador de Mistérios, no TNOnline, gravou um vídeo "O Vulcão de Apucarana", onde fala sobre a lenda. Será que ao longo dos anos as pessoas caminharam em cima de um vulcão prestes a entrar em erupção? Semi conversou com especialistas e personalidades de Apucarana, que falam sobre o assunto.

