Corrida 28 de Janeiro: 60 anos de suor, recordes e história

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A corrida de rua mais tradicional de Apucarana fará sua 60ª edição neste ano

A corrida de rua mais tradicional de Apucarana fará sua 60ª edição neste ano. A Prova Pedestre 28 de Janeiro, que acontece neste sábado (28), em comemoração ao79º aniversário da cidade, deve contar com mais de 3 mil competidores, que se inscreveram nas corridas de 5 km, 10 km e das categorias da Vinteoitinha.

continua após publicidade .

Por conta da pandemia da covid-19, e a suspensão da prova em 2021, a corrida faz 60 anos de história apenas neste ano. A primeira largada da Prova 28 de Janeiro aconteceu em 1962, quando ainda era disputado somente o percurso de 10 km. Quem inaugurou o lugar mais alto do pódio da prova foi o goiano Benedito Firmino do Amaral, que representava a cidade de São Paulo.

A corrida foi idealizada por um ex-vereador do município. Conhecido como “Zero-Zero”, o engenheiro Oswaldo Octávio Pereira, que não escondia sua paixão pelo atletismo e o pedestrianismo, ocupou cargos na Prefeitura de Apucarana e foi vereador na Câmara entre os anos de 1959 e 1962. Ele faleceu vítima de um enfarto em 1981.

continua após publicidade .

Anteriormente, a prova era disputada no dia 1º de maio. Com o passar dos anos a competição passou a ser realizada no dia 28 de janeiro, no aniversário da cidade. Desde então, diversos atletas conhecidos nacionalmente participaram da competição. Entre eles, o mais vitorioso foi o corredor Elenilson da Silva, que entre os anos de 1995 e 2000, só não venceu em 1996, se sagrando pentacampeão da prova. Ele ainda subiu outras cinco vezes no pódio, sendo dois vice-campeonatos.

"Para mim é uma das melhores [provas] do Brasil, tem uma história linda. Fico muito feliz que estou na história da corrida, era um prazer participar, ótimos atletas passaram por aí, quando eu corri era disputado 12 km, duas voltas de 6km, inclusive, talvez ano que vem devo participar", comentou Elenilson, primeiro brasileiro a ser campeão pan-americano nos 1.000 m.

Dentro das 60 edições, apenas um representante de Apucarana conseguiu se sagrar vencedor na prova de 10 km. Claudio Ribeiro foi o primeiro lugar em 1982 e 83. O atleta não nasceu na cidade, mas defendia a Autarquia Municipal de Esportes de Apucarana (Amea).

“Em 82 foi emocionante demais, pois todos os apucaranenses estavam nas ruas torcendo, fui carregado nos ombros pelos amigos, foi uma noite inesquecível. Já em 83, sendo o campeão do ano anterior, fiz uma corrida segura para me tornar bicampeão morando e treinando nas estradas de terras de Apucarana” continua após publicidade . - Claudio Ribeiro, atleta

Segundo o atleta, nos anos 80 os troféus dos vencedores eram quase da mesma altura dos próprios competidores. “A prova 28 de Janeiro sempre foi muito forte, pois os organizadores sempre buscaram os melhores atletas do país para correrem na cidade e assim tornar a prova uma das melhores do Brasil, e os troféus que os campeões ganhavam tinham praticamente o tamanho do atleta, eram troféus enormes”, disse Claudio.

De acordo com a Prefeitura de Apucarana, Claudinho foi recordista em 1982, quando terminou o percurso em 28min42s. Dois anos depois teve seu tempo batido pelo João da Mata Ataíde, representante de Belo Horizonte, fazendo a prova em 28min40s. Atualmente, o dono do tempo mais curto pertence ao ugandês Maxwell Kortek Rotich, campeão em 2022, quando fez o percurso em 28min18s.

A prova feminina da 28 de Janeiro teve seu início apenas em 1978, edição vencida pela maringaense Eva Batista Dias, com o tempo de 38min3s. A catarinense Silvana Pereira levou o primeiro lugar no segundo ano de disputa, e em outras seis oportunidades, se sagrando a maior campeã feminina da competição (1979, 80, 81, 83, 84, 90 e 91).

continua após publicidade .

Entre os atletas nascidos em Apucarana, a única competidora a ganhar o primeiro lugar geral foi Cristiane Rodrigues de Almeida, na prova de 5 km de 2015, com o tempo de 20min23s. Nos 10 km, a apucaranense Célia Cristina de Souza, na época com 13 anos de idade, foi destaque na 21ª edição, em 1983, quando terminou em sexto lugar na classificação geral.

Em 2000 foi a estreia da Prova Pedestre Vinteoitinha, destinada aos adolescentes e crianças, em que podem disputar pelas categorias sub-7 e sub-9 (500m), sub-11 e sub-13 (1 km), e sub-15 e sub-17 (1,5 km), no masculino e feminino. A prova de 5 km só começou a ser realizada em 2013, na gestão do ex-prefeito Beto Preto. Até o momento, os recordes pertencem aos quenianos Stanley Koech, no masculino, com o tempo de 14min57s, e Paskalia Chekorir, com o tempo de 16min22s, no feminino.

continua após publicidade .

Além dos competidores brasileiros, a prova já teve a participação de diversos atletas internacionais. Ao todo, 18 deles foram campeões da corrida, pelo masculino e feminino. O primeiro a vencer foi sueco Benjad Naide, em 1970. Os últimos vencedores foram o recordista ugandês Maxwell e a queniana Vivian Kiplagati, ambos vencedores em 2022.

Veterano lembra que prova teve outros percursos

Sebastião Romão participa das provas desde a década de 80

Um dos veteranos da Prova 28 de Janeiro, Sebastião Geraldo Romão, de 70 anos, vai neste ano para mais uma edição da competição. Ele conta que não morava em Apucarana nos anos 80, mas deixava para visitar a família na cidade justamente na época que acontecia a corrida. Segundo ele, a prova sofreu alterações no percurso durante os anos.

“Em 83, a gente descia a Avenida Curitiba até a estação de trem, virava ali saindo na Caramuru, descia e passava atrás do Lagoão, saía na Prefeitura e pegava a Rua Guarapuava. Agora, depois que passa o ‘Redondo’ e já vira na Prefeitura, sobe na Câmara de Vereadores e vira na Rua Guarapuava. Tem outro ponto que modificou, que foi no Colégio São José, que ao invés de virar na Rua São Paulo, íamos pela rua do mercado ‘Cidade Canção’”, relata.

continua após publicidade .

Ele conta ainda que nos percursos anteriores alguns trechos da prova eram mais desafiadores. “Logo que passava atrás do Lagoão e você entrava na Rua Lapa, ali era paralelepípedo até chegar na Prefeitura. Era uma dificuldade maior, você vinha num gás danado e chegava ali, parece que a gente diminuía o passo e corria mais lento, mas hoje, apesar de atualmente ser asfalto, aquele trecho já é cortado”, disse.

Sebastião, que corre com a equipe do Pé Vermelho desde 2017, afirma que em décadas passadas os atletas não recebiam a medalha de participação, como os corredores estão acostumados atualmente. “A prova começou a dar medalha agora, antes era um diploma. Ali vinha o nome do corredor, a idade e o tempo da chegada”, revelou.

Linha do tempo:

1962 – Idealizada pelo ex-vereador “Zero-Zero”, prova teve sua primeira edição (FOTO PROVA DE 62)

continua após publicidade .

1970 – Sueco Benjad Naide foi o primeiro atleta internacional a conquistar a prova

1978 – Prova passou a ter categoria para as mulheres

continua após publicidade .

1982 – Representante de Apucarana, Claudio Ribeiro vence e bate recorde (foto claudinho campeão em 82)

2000 – Vinteoitinha começou a ser realizada (foto vinteoitinha)

2013 – Prova dos 5 km foi incluída na competição

continua após publicidade .

2015 – Atleta Cristiane Rodrigues de Almeidaé a primeira apucaranense a ser campeã na prova na categoria 5 km

2021 – Diante da pandemia da covid-19, prova não acontece pela primeira vez na história

2022 – Ugandês Maxwell bateu o recorde da competição em prova realizada em maio (FOTO MAXWELL)

MAIORES RECORDISTAS

MASCULINO

Elenilson da Silva

Pentacampeão da prova venceu em 1995, 1997, 1998, 1999 e 2000 e ainda conquistou duas vezes o segundo lugar.

FEMININO

Silvana Pereira

Heptacampeã da prova venceu em 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1990 e 1991.

Por, Vitor Flores

Siga o TNOnline no Google News