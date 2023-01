Corredores se preparam para a Prova 28 de Janeiro em Apucarana; vídeo

Da Redação

Pé Vermelho vem realizando o trajeto, que será percorrido no próximo dia 28

Com pouco mais de duas semanas para a realização da 60ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro, as ruas de Apucarana estão cheias de corredores que treinam e “correm” contra o tempo para chegar em boas condições para as provas de 5 e 10 quilômetros. Ao todo, já são mais de 2,5 mil atletas inscritos para a corrida no aniversário da cidade. Assista o vídeo abaixo.

Maior equipe de corredores no município, o time do Pé Vermelho vem realizando o trajeto, que será percorrido no próximo dia 28, desde novembro do ano passado. Os atletas da equipe se reúnem todas as semanas, nas terças e quintas-feiras, na praça Rui Barbosa, onde acontecerá a largada, e dão início ao percurso.

Vencedora na prova de 5 km do ano passado, entre as corredoras apucaranenses, Pamela Cristina Weyant, 33 anos, diz estar ansiosa para a prova e afirma que aumentou a rotina de treino com o pouco tempo restando. “Estou bem ansiosa porque esse ano está mais competitivo, acho que vai dar muito mais gente do que o ano passado, então o coração está a mil. Aumentou a rotina de treino, queira ou não a gente tem que dar o melhor, melhorar um pouco os treinos para ver como a gente vai se sair”, comentou a atleta.

Há cinco anos sem participar de uma prova, a autônoma Helena Maria Gomes, 59 anos, se prepara com o Pé Vermelho para voltar às competições no dia 28. Ela afirma que resolveu enfrentar os 5 km da prova após incentivo da equipe. “Resolvi participar com o incentivo do pessoal do Pé Vermelho, fiz a inscrição e vou fazer dos 5 km pelo menos. Sempre gostei de esporte quando era mais jovem e sempre fiz academia, e agora resolvi voltar a participar da Prova 28”, disse.

Indo para sua décima edição da prova de corrida mais tradicional de Apucarana, o chaveiro Maurício Nunes Pinto, 58 anos, está animado para a corrida e conta que não consegue ficar longe do esporte. “Eu aprendi a correr depois que houve uma recomendação do médico para minha esposa começar a correr, depois que ela fez uma cirurgia na perna. E eu achava coisa de louco esse negócio de estar correndo na rua, mas aí comecei a acompanhar ela e tomei gosto para a coisa e virou um vício. Eu sinto falta, chega no dia e tenho que estar correndo, e isso aí todo mundo sabe que é muito bom”, revelou.

As inscrições da prova podem ser feitas até o dia 18, através do site da Prefeitura: www.apucarana.pr.gov.br/corrida28, e, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, em guichês no prédio central da prefeitura, no Cine Teatro Fênix, e no Centro da Juventude Alex Mazaron. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60,00, com o atleta recebendo camiseta, sacochila e o chip. null - Vídeo por: Reprodução

Por Vitor Flores

