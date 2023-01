Com campeões confirmados, “Prova 28” ultrapassa 1,8 mil inscritos

Da Redação

A quinze dias do encerramento das inscrições, mais de 1,8 mil atletas das mais diversas faixas etárias já garantiram participação na 60ª Prova Pedestre 28 de Janeiro. Tradicional competição do pedestrianismo brasileiro, a corrida de rua é promovida pela Prefeitura de Apucarana em comemoração ao aniversário de emancipação do município, que neste ano celebra 79 anos.

Entre os atletas de elite já confirmados estão os atuais campeões da prova dos 10 quilômetros, o ugandês Maxwell Kortek Rotich e a queniana Vivian Jeftanui Kiplagati. “Mais uma vez teremos uma prova de alto nível. Além de ser o atual campeão no masculino, o ugandês Maxwell também detém o recorde dos 10 quilômetros, com a marca de 28'13. Já a queniana Vivian Jeftanui Kiplagati, venceu a última corrida também em alto estilo, com o tempo de 34'13”, ilustra José Marcelino da Silva, o Grilo, secretário Municipal de Esportes.

Ele frisa que os africanos são agenciados pelo ex-atleta Moacir Marconi, o Coquinho, parceiro de longa data da Prova 28, e integram a equipe Coquinho/Olimpikus. “Outro inscrito no masculino é atleta tanzaniano Joseph Tiophil Panda, vice-campeão da última São Silvestre e, no feminino, a tanzaniana Jackline Juma Sakilu, vice-campeã da Meia Maratona da Tanzânia 2022”, complementa Grilo, que esteve promovendo a divulgação da Prova 28, em São Paulo, durante a realização da 97ª Corrida Internacional de São Silvestre.

Entre os atletas brasileiros de elite inscritos até o momento estão, no masculino, Wendel Jerônimo de Souza (Acorr-MT), Justino Pedro da Silva e José Márcio Leão da Silva (APA de Petrolina), Altobeli Santos da Silva (E. C. Pinheiros) e Gilmar Silvestre Lopes e Gilberto Silvestre Lopes (Associação Bauruense de Desporto). Já no feminino, destaque para as atletas Tatiane Raquel da Silva (IPEC-Londrina), Jéssica Ladeira (Cyote/Run Body-SP), Amanda Aparecida de Oliveira (Run Body Athetics) e Felismina Cavela (MS Assessoria Esportiva).

Com realização no dia 28 de janeiro, sempre com largada na Praça Rui Barbosa, a 22ª edição da Vinteoitinha (para atletas até 17 anos) inicia às 15h30. Já as provas principais, de 5 quilômetros e 10 quilômetros, iniciam às 19 horas e 20h15, respectivamente. “A Prova 28 de Janeiro é a mais tradicional do Paraná e uma das mais antigas do país. Uma competição que muito nos orgulha e que nos representa com grandeza. Uma grande festa do atletismo, muito aguardada pela população que participa, que incentiva, vibra e abraça com alegria todos os atletas do início ao fim da corrida”, enaltece o prefeito Júnior da Femac.

Para esta edição, destaca o prefeito, foi possível promover aumento monetário das premiações. “Os vencedores das categorias masculina e feminina da prova de 10 quilômetros vão receber R$ 10 mil cada. Já os ganhadores de Apucarana, no masculino e no feminino, receberão R$ 2,5 mil. Também tiveram reajustes às premiações da prova de 5 quilômetros e da Vinteoitinha para os atletas melhores posicionados em suas categorias”, informa o prefeito, lembrando que na prova de 10 quilômetros de 2022 os vencedores (masculino e feminino) ganharam R$ 8 mil cada.

Inscrições

As inscrições da 60ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro seguem até o dia 18 de janeiro através do site da Prefeitura de Apucarana: www.apucarana.pr.gov.br/corrida28, e, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, em guichês no prédio central da prefeitura (Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25), no Cine Teatro Fênix, e no Centro da Juventude Alex Mazaron, localizado no Jardim Diamantina.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 60, com o competidor inscrito recebendo camiseta, sacochila e o chip. Mais informações da 60ª Prova Pedestre 28 de Janeiro podem ser obtidas pelo telefone (43) 3422-5184, em horário comercial.

O evento

Uma realização da Prefeitura de Apucarana, através da Secretaria Municipal de Esportes, a 60ª Prova Pedestre 28 de Janeiro tem patrocínio do Governo do Paraná, Sanepar, Acia, Cresol, Unimed, Facnopar, UniCesumar, FAP, Construtora Hirose, Farmácias Nissei, Persis Internet e NOS Energy Drink, além de apoio dos veículos de comunicação Jornal Tribuna do Norte, Rede Massa/SBT, 98 FM, Água Viva FM 91,9, Rede de Rádios FM 94,5, Rádio Cultura e Rádio Nova AM.

