Com africanos, 60ª Prova 28 de Janeiro é lançada no Senac; veja

Com a presença dos atletas Maxwell Rotich e Moses Kibet (Uganda), Joseph Panga (Tanzânia) e Vivian Kiplagati (Quênia) foi lançada nessa quinta-feira (26/01), no Senac, em Apucarana, a 60ª Prova Pedestre 28 de Janeiro. A corrida nesse ano, que ocorrerá neste sábado (28), contará com a participação de 3.524 atletas, com recorde de corredores inscritos. Rotich e Vivian são os atuais campeões da competição.

As atividades da prova neste sábado iniciam às 14 horas, com um aulão de dança. Na seqüência, às 15h30, começa a Vinteotinha e às 19 horas será dada a largada para a corrida de 5 quilômetros. Já às 20h15, acontece a prova de 10 quilômetros. Todas as largadas serão em frente da agência do Banco Bradesco.

“São sessenta anos dessa prova incrível e que atravessa várias gerações. É uma alegria muito grande, sendo uma das provas de destaque do país, com um alto nível técnico e que conta com a presença de campeões mundiais e brasileiros. Hoje, a 28 de Janeiro é a grande prova do Paraná e uma das melhores do pedestrianismo do Brasil”, comemorou o prefeito Junior da Femac, durante o lançamento da competição.

“A Prova 28 é um orgulho para a nossa cidade e de poder chegar a 60ª edição, uma corrida que está na memória de todos os apucaranenses. Hoje, a nossa prova tem proporção nacional, reunindo atletas de elite que já disputaram a São Silvestre e nós queremos desejar a todos os atletas uma boa corrida”, destacou o vice-prefeito Paulo Vital.

“Está tudo preparado e com a expectativa de que a prova mais uma vez será um sucesso como tem acontecido nos últimos anos, pois aqui correrão os destaques africanos e os principais nomes do pedestrianismo nacional”, disse o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes.

“É uma satisfação de estar no município de Apucarana, nessa parceria com a Prefeitura e de poder estar apoiando essa prova tão importante, que é destaque no cenário paranaense e brasileiro e, com a Cresol contribuindo para que o evento seja um grande sucesso”, frisou Claudomiro Garcia, presidente da Cresol Norte Paranaense.

“Acredito que nesse ano os atletas africanos vão brigar por um novo recorde. Eles estão treinando muito e vem de bons resultados nas últimas competições, conseguindo boas colocações na São Silvestre e na Corrida de Reis em Cuiabá”, comentou Moacir Marconi, o Coquinho, que agencia os quatro atletas africanos.

Durante o lançamento o pastor Antônio Ferreira e o Monsenhor Roberto Carrara deram a benção ao evento, enquanto a professora Aparecida Mercadante, a Sissa, e o atleta Luiz Henrique Pereira, o Luizinho, receberam uma belíssima homenagem. Por muitos anos, Sissa foi atleta e técnica da Seleção de Voleibol de Apucarana e Luizinho atualmente representa a equipe adulta de atletismo do município. A mãe do atleta, Maria de Fátima Lucio, também foi homenageada.

Estiveram presentes no evento os vereadores Luciano Molina, Rodrigo Lievore, Tiago Cordeiro e a vereadora Jossuela Pirelli, o gerente executivo do Senac, Lucas Salvalaggio, a coordenadora da Sanepar, Thais Braga Bispo, a gerente da Cresol Apucarana, Geórgia Fontanini Gonçalves, o diretor da Persis Internet, Luciano Felipeto Caetano, o diretor da Acia, Jian Papa, o diretor da FAP, Lisandro Modesto, o empresário Sérgio Kowalski, da Nos Energy Drink, o coordenador pedagógico da CNA, Eduardo Bueno da Costa, secretários municipais e demais autoridades.

A Prova Pedestre 28 de Janeiro ainda conta com o patrocínio da Unimed, Facnopar, Farmácias Nissei, Construtora Hirose e UniCesumar.













