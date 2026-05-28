Carreta tomba, atinge carro e deixa casal de idosos e caminhoneiro feridos na PR-170

Três pessoas ficaram feridas em um grave acidente ocorrido no início da noite de quarta-feira (27) na PR-170, em Guarapuava, na região central do Paraná. Uma carreta carregada com lâminas de madeira tombou, deslizou pela pista e atingiu o carro onde viajava um casal de idosos.

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As vítimas do carro de passeio ficaram presas às ferragens e precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, foi necessário utilizar técnicas de corte na estrutura do veículo para abrir espaço e retirar o motorista, de 72 anos, e a passageira, de 65, com segurança.

Ambos apresentavam quadro de saúde estável, mas sofreram ferimentos moderados. O condutor foi encaminhado de ambulância ao Hospital São Vicente de Paulo, enquanto a mulher foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

O caminhoneiro, de 38 anos, conseguiu sair do veículo tombado sem ajuda. Ele também sofreu ferimentos moderados e foi conduzido por socorristas a outra UPA da cidade. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o automóvel das vítimas possui placas de Pinhão (PR). Já a carreta é de Cascavel (PR) e tracionava um semirreboque registrado no Rio de Janeiro (RJ). Com o tombamento, a carga de madeira transportada ficou espalhada às margens da rodovia.