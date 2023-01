Cantor Leonardo exalta beleza da Catedral de Apucarana; veja

Da Redação

O cantor Leonardo, que se apresentou na noite deste sábado (28) em Apucarana, norte do Paraná, dia que o município completou 79 anos, se emocionou com a beleza da Catedral Nossa Senhora de Lourdes.

No final da apresentação, ele disse que cantar olhando para a igreja foi uma oportunidade maravilhosa.

"Com certeza, o cenário que eu cantei hoje, foi o mais lindo da minha vida, com essa igreja maravilhosa de frente para o palco. Coisa mais linda do mundo. Obrigada Deus por essa oportunidade maravilhosa", falou o cantor no final do show. Milhares de pessoas acompanharam o show.

null - Vídeo por: tnonline

Na na noite de sexta-feira (27), milhares de pessoas participaram da abertura da festa comemorativa aos 79 anos de Apucarana. O público lotou a praça e seu entorno para assistir ao show de Guilherme & Benuto. A dupla empolgou o público com seus principais sucessos no estilo sertanejo romântico.



